Ezanda tahrifat isteyen Yılmaz’a 2. ihraç talebi

CHP Grup Yönetim Kurulu’nca, Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Türkçe ezanla ilgili CHP zihniyetini yansıtan sözlerinin ardından “kesin ihraç” talebiyle disipline sevk edilmişti. Dün de, Yılmaz’ın cuma günü basın toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik “Sıkıysa at beni rezil kepaze ol. Partiyi yönetemiyorsun. Defolup gideceksin” sözlerinden dolayı ikinci kez “ihraç” istemiyle disipline sevkine karar verildi.