''FETÖ, var olduğu tüm ülkeler için ciddi bir tehdittir''

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar'ın ev sahipliğinde Büyükelçilik'te düzenlenen törene, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova'nın Topluluklar ve İnsan Haklarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı Emilija Redzepi, Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, KDTP milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan, Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Tırnava, Kosova Meclisi milletvekilleri, belediye başkanları, büyükelçilerle ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Törende saygı duruşu ve milli marşlarının okunmasının ardından katılımcılara Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında Anadolu Ajansı (AA) tarafından çekilen ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in gerçek yüzünü anlatan görüntüler izletildi.

Kosova Başbakanı Kurti, törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişimini, tüm dünya demokrasilerine karşı yapılmış bir saldırı olarak nitelendirdi.

Türkiye ile Kosova'nın Balkanlar'da sürdürebilir barış politikasını desteklediklerini belirten Kurti, "Türk demokrasisi ciddi bir meydan okumayı başarıyla atlattı, şehit ve yaralıların fedakarlığı karşısında saygıyla eğiliyoruz. Kosova, Türkiye'yi müttefik ve dost bir halk olarak görüyor. Tarihi bağlarımız, samimi ve faydalı ilişkilerimiz var." ifadesini kullandı.

Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka, Kosova'nın geleceği için en kısa zamanda bu terör örgütüne karşı adımlar atılmasının önemli olduğuna dikkati çekerek, "Kosova'da özellikle eğitim adı altında okullarda varlığını sürdürmeye çalışan bu sinsi örgütün karşısında tüm dünya ülkelerinin kararlılıkla mücadeleye devam etmesi ve Kosova devletinin de bu mücadelede daha kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

- "FETÖ, VAR OLDUĞU TÜM ÜLKELER İÇİN CİDDİ BİR TEHDİTTİR"

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sakar da yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un FETÖ'ye karşı önlem alınmaya başlandığı için düzenlendiğinin unutulmaması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin bugün daha güçlü, güvenli ve istikrarlı bir ülke haline geldiğine işaret eden Sakar, Türkiye'deki omurgası çökertilen hain terör şebekesinin Türkiye'yi kötüleyerek yurt dışında ayakta kalmaya çalıştığına dikkati çekti.

Sakar, yurt dışında da FETÖ'ye karşı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Başta Kosova olmak üzere dost ve kardeş ülkeleri, gerçek kirli yüzünü bir yasallık perdesi arkasında maskeleyen bu hain ve sinsi terör örgütüne karşı uyarmayı görev addediyoruz. Yeni nesil bir terör örgütü olan FETÖ'nün mevcudiyetini sürdürdüğü ülkelerde de Türkiye'de yaptıklarını tekrarlamayacağının hiçbir garantisi yoktur. FETÖ, var olduğu tüm ülkeler için ciddi bir tehdittir.

Başta Kosova olmak üzere dost ve kardeş ülkelerden, FETÖ tehdidiyle mücadelemizde ülkemizle dayanışmayı sürdürmelerini ve terörle mücadelede ilave somut adımlarla iş birliğini artırmayı bekliyoruz. Bunu Türkiye için değil kendi ülkeleri ve güvenlikleri için yapmaları gerektiklerini önemle vurguluyoruz."

Törende, milletvekilleri Jılta ve Kervan da birer konuşma gerçekleştirdi.