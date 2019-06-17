FETÖ yanıtının ardından Ekrem İmamoğlu'nun eski tweetleri sosyal medyanın dilinde

FETÖ yanıtının ardından Ekrem İmamoğlu'nun eski tweetleri sosyal medyanın diline düştü
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı ortak yayında moderatör İsmail Küçükkaya “Bunların okullarına gittiniz mi? Yurtlarında kaldınız mı? Örgüt elebaşını ziyaret ettiniz mi?” sorusunu sordu.
Ekrem İmamoğlu, “Benim uzaktan yakından hiç ilgim temasım siyaset öncesi de siyaset sonrası da eleştiren bir kişiyim” yanıtını verdi.
Bu cevabın ardından İmamoğlu’nun bazı eski tweetleri sosyal medyada hızla yayıldı. Bir dönem Samanyolu TV’de spor yorumculuğu yapan İmamoğlu’nun geçmişte paylaştığı ve sosyal medyada dolaşan bazı tweetleri şöyle:
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