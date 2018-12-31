FETO’nun iadesi için ABD heyeti geliyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, katıldığı bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları cevapladı. FETÖ elebaşı Gülen’in ABD’den iadesi konusunda yeni gelişmelerin olup olmadığı yönündeki soruya Bakan Gül, şöyle yanıt verdi: “Bu konuda 15 Temmuz öncesi ve sonrası iade talepleri Bakanlığımızca yargıdan gelen talepler iletildi. Bu hususla başkanlar düzeyinde yapılan görüşmelerle bir mesafe alınmış değil. Ama tamamıyla reddedilmiş de değil. Biz sizin başvurunuzu reddediyoruz şeklinde bir yazı, temas da yok. Elde ettiğimiz yeni delilleri ABD’ye ulaştırıyoruz. ABD’de şu an bir soruşturma var, hem savcılık, hem idari soruşturma var. Bu konu ile ilgili onlar da inceleme yapıyorlar ve yakın zamanda Türkiye’ye savcıları, Amerikalı yetkililer gelecekler. Önümüzdeki ay itibariyle, adli yardımlaşma çerçevesinde bir temasımız söz konusu. Biz umuyoruz, inanıyoruz, hukuk devletinin gereği bu terör elebaşının iadesidir, bu konu ile ilgili önemli bir gelişme elde etmeyi ümit ediyoruz.”

MEVZUAT GAYET AÇIK

Bakan Gül, FETÖ elebaşı Gülen’in idam cezası riskinden dolayı iade edilmek istenmediği yönündeki iddialara ise, “Türkiye’de idam cezası yok. Dolayısıyla bu konuda ‘İdam cezası sebebiyle bir iade etmiyoruz’ sebebiyle asla bir iddia doğru değil. ‘Türkiye’de idam cezası gelebilir’ gibi spekülasyonlar var, ama bu konuda mevzuatımız gayet açık bir bu hususta da iadenin gerçekleşmesi önünde hiçbir engel olmadığını, Türkiye’de bu konuda uluslararası sözleşmenin gereği çerçevesinde iadenin gerekliliğini söylüyoruz. Bu konuda şu an itibariyle elde ettiğimiz bir sonuç yok, ama tüm çabamız sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde yanıt verdi.

TAKİYE YAPIYORLAR

“FETÖ’nün siyasi uzantılarına yeterince dokunulamadığı gibi bir değerlendirmeler yapılıyor. Kritik yerlerde hala çok sayıda FETÖ mensubunun olduğu gibi bir izleniminiz var mı? Siyasete yeterince dokunulmadığı eleştirilerine hak verir misiniz?” sorusu üzerine Bakan Gül, şu ifadeleri kullandı: “17-25’ten sonra yargı kullanarak darbe yapma girişiminden sonra AK Parti bu konudaki tüm kriterleri masaya yatırdı. Parti içinde hangi düzeyde olursa olsun bu örgütle ilişiği olan herkesi tasfiye etti. Belediye başkanı, milletvekili yapmadı. Bunlara bulaşmış kim varsa bunun hesabını yargı önünde veriyor. Her siyaset kurumunun kendi içinde FETÖ’ye bulaşmış kişileri tasfiye etmesi lazım. Elbette bu örgüt yapısı itibarıyla kripto bir örgüt. Gizlilik esas, her türlü kılığa girerek yeri geliyor Marksist, yeri geliyor muhafazakar, yeri geliyor seküler görünümlü ama baktığınızda bu örgütün bir üyesi. Bu örgütün kripto özelliği sebebiyle ‘Biz hepsini temizledik. Siyaset kurumunda, devlet kurumunda tüm FETÖ’cüler bunlardır’ diye bir rehavete kapılamayız. Çünkü örgütün kendisi takiye üzerine kurulmuş.”