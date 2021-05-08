Filistin Ankara Büyükelçisi: Acımasız saldırıyı kınayan kardeş Türk halkını selamlıyoruz

DHA 08 Mayıs 2021 Cumartesi 17:48 - Güncelleme: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 17:49

Mescid-i Aksa'daki cemaate İsrailli askerlerin saldırması sonucunda 205 kişinin yaralanmasını değerlendiren Büyükelçi Mustafa "İşgal güçlerinin dün gece El Aksa Meydanı'na baskın yapmasını, ibadet edenlere saldırmasını, çok sayıda halkımızın yaralanmasını, camilerinde ve kutsal şehirlerinde güvenli bir şekilde ibadet edenlere yönelik barbarca ve ahlaksızca bir saldırıda bulunmasını, onlarca insanın tutuklamasını şiddetle kınadığımızı ifade ediyoruz. Halkımız, topraklarını, İslami ve Hristiyan kutsal yerlerini korumaya kararlıdır. Şeyh Carrah halkı asla evlerini terk etmeyecektir. Bugün mahallede yaşananların, işgal liderlerinin toprağı ele geçirmek ve sakinlerini boşaltmak amacıyla izledikleri sistematik yerinden edilme politikasının bir devamından başka bir şey değildir" dedi.

Birleşmiş Milletler ve Avrupa ülkelerini açıklamalar yapmaktan daha fazlasını yapmaya davet eden Büyükelçi Mustafa "Filistin halkını, günlük İsrail saldırılarından korumaya ve zayıf uluslararası konumlardan yararlanan yerleşim genişletme politikasını frenlemeye çağırıyoruz. İsrail'in Kudüs'teki ve Mescid-i Aksa'daki halkımıza yönelik bu acımasız saldırısını kınayan Türk liderliğini ve kardeş Türk halkını selamlıyoruz" ifadelerini kaydetti.