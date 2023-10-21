Filistin diplomasisi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye kalıcı barış için mücadele vermeye devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının yanında, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar ve bölgedeki insani kriz ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail-Filistin ihtilafı başta olmak üzere, bölgedeki çatışmalı süreçlerin barışçıl yöntemlerle çözümünün mümkün olduğunu, Türkiye'nin bunun sağlanması için her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğini vurguladı.

Fotoğraftakiler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski

MUSEVENİ İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail-Filistin çatışması çerçevesinde yaşananlar ile bölgede sükunetin sağlanması için atılabilecek adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, tüm devletlerin bir an önce Gazze'de ateşkesin sağlanması için seslerini yükseltmesi gerektiğini ve çatışmaların dünya barışını tehdit eder hale geldiğini belirtti.

Fotoğraftakiler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni

CUMHURBAŞKANI STOLTENBERG İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Gazze'deki son durum, insan hakları ihlallerinin önlenmesi için yapılması gerekenler ve masum sivillere kesintisiz insani yardımların ulaştırılması konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Batılı ülkelerin tutumlarının Gazze'deki insan hakları ihlallerini artırdığını belirtti.

Fotoğraftakiler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

İsrail'i durdurmak için ülkelerin çaba sarf etmemesinin telafisi imkansız sonuçlar doğuracağını vurgulayan Erdoğan, Batının ve dünya kamuoyunun, gözler önünde gerçekleşen ve görmezden gelinen insani dramları sona erdirmek için bir an önce harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

MUHAMMED MUİZZU İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail-Filistin çatışmaları çerçevesinde son gelişmeler ve insani konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin hem bölgede sükunetin sağlanması hem de insani yardımlar konusunda elinden geleni yaptığını, sürekli yeni formüller geliştirildiğini ve buna devam edileceğini dile getirdi.

Görüşmede, Erdoğan ayrıca, Muizzu'yu ülkesindeki Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması nedeniyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Gazze'deki son durum ve yaşanan süreç ele alındı.

Fotoğraftakiler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin insani yardımların Gazze'ye ulaşması ve yaralıların gerekli hallerde Türkiye'de tedavi edilebilmeleri için gayret sarf ettiğini ve bölgede bir an önce ateşkesin sağlanması için çabaladığını belirtti.

İsrail-Filistin meselesinde kalıcı çözümün 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan sağlanamayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kalıcı barış için uluslararası alanda mücadele vermeye devam edeceğini de ifade etti.