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Politika

Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Fettuh'tan TBMM'ye ziyaret

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh'la bir araya gelecek. Görüşmede İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef alan saldırılarının durdurulması için yürütülen ortak çabalar ele alınacak.

AA8 Kasım 2023 Çarşamba 10:19 - Güncelleme:
Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Fettuh'tan TBMM'ye ziyaret
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail ile Filistin arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmaların ardından İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik sürdürdüğü saldırıların durdurulması için diplomatik girişimlerine devam ediyor. Bu kapsamda katıldığı uluslararası toplantılarda Gazze'de çoğu çocuk ve kadın binlerce sivilin öldürüldüğü saldırıların sona erdirilmesi için çağrıda bulunan Kurtulmuş, ikili görüşmelerinde de muhataplarına yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmamaları mesajını iletiyor.

Kurtulmuş, yarın Meclis'te konuk edeceği Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Fettuh'la bölgedeki son durumu görüşecek. Türkiye'nin bölgeye insani yardımların ulaştırılması için sürdürdüğü çalışmaların ele alınacağı görüşmenin gündeminde İsrail'in hastanelere ve mülteci kamplarına düzenlediği bombalı saldırıların bir an önce sonlandırılması için uluslararası platformlarda yürütülecek ortak çabalar da bulunacak.

Fettuh'un Türkiye temasları kapsamında hükümet yetkilileriyle de görüşmelerde bulunması bekleniyor.

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