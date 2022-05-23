Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Türkiye ile Filistin arasındaki ilişkilerin şu anda en iyi durumda olduğunu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkileri daha da ilerleteceğine inandığını söyledi.

Büyükelçi Mustafa, AA muhabirine, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Filistin'e yapacağı ziyaret ve Filistin-Türkiye ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun ziyaret kapsamında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da dahil bir dizi görüşme yapacağını belirten Mustafa, "Farklı bakanlıklardan ve hükümetten temsilcilerin yer aldığı bu üst düzey ziyaretin, ikili ilişkileri daha ilerleteceğine inanıyoruz. İnşallah yakın zamanda bu ilişkileri geliştirecek daha fazla adım göreceğiz." dedi.

Filistin ve Türkiye arasındaki stratejik ilişkilerimizi güçlendirmek adına 2017'de Ankara ile ortak bir hükümet komitesi kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını ifade eden Mustafa, söz konusu komiteye Türkiye tarafından Çavuşoğlu'nun Filistin tarafından ise Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Dr. Riyad el-Maliki'nin başkanlık ettiğini dile getirdi.

Mustafa, 2018'de yapılan ilk toplantının ardından bir sonraki ortak komite toplantısının Filistin'de yapılması konusunda anlaşmaya varıldığını ancak Kovid-19 salgını nedeniyle ikinci toplantı ertelendiğini kaydetti.

Çavuşoğlu'nun ziyareti kapsamında ortak komite toplantısının ikincisinin Ramallah'ta yapılacağını söyleyen Mustafa, "24 Mayıs sabahı Çavuşoğlu başkanlığında büyük bir Türk heyetinin Filistin'e gelmesini bekliyoruz. O gün öğle saatlerinde toplantımızı gerçekleştireceğiz. Toplantıda Filistin-Türkiye ilişkilerinin tüm yönleri ele alınacak ve bu ilişkileri güçlendirecek ve geliştirecek tüm çabalar görüşülecek." diye konuştu.

Mustafa, ortak komite toplantısında 9 anlaşmanın imzalanacağını bildirdi.

- "BU ZİYARET FİLİSTİN İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Son dönemde Filistin'den üst düzey heyetlerin Türkiye'yi ziyaret etse de Ankara'dan uzun zamandır Filistin'e böyle üst düzey bir ziyaret gerçekleşmediğini dile getiren Mustafa, şöyle devam etti:

"Filistin halkının dostu Türkiye'nin temsilcisi Çavuşoğlu'nu çok aziz bir misafirimiz olarak görüyoruz. Bu ziyaret Filistin için çok önemli. Bu ziyaretten ortaya çıkacak sonuçlara çok önem veriyoruz. İlk olarak ikili ilişkilerin geliştirilmesi, ikinci de aslında siyasi bir mesajıdır yani Türkiye'nin Filistin'e desteğini gösteriyor. Dolayısıyla Çavuşoğlu ve beraberindekilere hoş geldiniz diyoruz."

- "FİLİSTİN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ ŞU AN EN İYİ DURUMDA"

Türkiye ile Filistin arasındaki ilişkilere de değinen Mustafa, şunları söyledi:

"Türkiye ile Filistin arasındaki ilişkiler harika. Şu an en iyi durumda. Bu ilişkiler son yıllarda büyük bir gelişme gösterdi. Türkiye bizim için sadece büyük ve önemli siyasi bir destekçi değil, Türkiye uluslararası arenadaki savaşımızda bizim müttefikimizdir. Çeşitli alanlarda da ilişkilerimiz büyük bir gelişme kaydediyor. "

Türkiye ile Filistin arasında birçok alanda büyük ve güçlü bir iş birliği bulunduğunu dile getiren Mustafa, "Türkiye, Filistin'in en önemli ticari ortağı oldu. İki ülke arasında ticari, ekonomi ve yatırım ilişkileri mevcut. Sağlık, eğitim, kültür, tarih, Osmanlı belgeleri gibi tüm alanlarda da büyük ve güçlü iş birliğimiz var. Dolayısıyla biz bu durumdan çok memnunuz ve daha da iyi olması için çabalıyoruz." dedi.

- "TÜRKİYE'NİN FİLİSTİN HALKININ YANINDA DURDUĞUNA EMİNİZ"

Türkiye ile İsrail arasında ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin Mustafa, şu ifadeleri kullandı:

"Bize pek (olumsuz) bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Biz Türkiye'nin tercihlerine saygı gösteririz. Türkiye'nin egemenliğine saygı duyuyoruz. Bu durumu bir egemenlik meselesi olarak görüyoruz. Türkiye kimle ilişki kuracağına veya kurmayacağına kendi karar verir. Ancak İsrail'e açılım, sadece Türkiye'den değil dünyanın hangi ülkesinden olursa olsun, bizi mutlu etmez. Çünkü İsrail bizim için bir işgal ülkesidir. Bu işgal ülkesi de kuşatılmalı ve işlediği suçlardan yargılanmalı.

Ancak biz Türkiye'nin Filistin halkının yanında durduğuna eminiz. Türkiye'nin duruşu dürüst, güçlü ve sabittir. Bu duruş, Filistin meselesini öncelik gören Türk halkının duruşunun bir yansımasıdır. Dolayısıyla (Türkiye-İsrail İlişkileri) bu durum bizi hiç kaygılandırmıyor. Türk hükümetinin, halkının, partilerin ve Türk kamuoyunun Filistin'e desteği sürecek. Türkiye'ye güvencimiz büyüktür."