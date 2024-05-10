İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mayıs 2024 Cuma / 3 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2075
  • EURO
    34,76
  • ALTIN
    2455.06
  • BIST100
    10334.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Filistinli 200 çocuğun tahliyesi! Bakan Göktaş: Söz konusu anlaşma Filistin'in yer alacağı üç taraflı bir işbirliği haline getirilebilir
Politika

Filistinli 200 çocuğun tahliyesi! Bakan Göktaş: Söz konusu anlaşma Filistin'in yer alacağı üç taraflı bir işbirliği haline getirilebilir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Samah Hamad ile çevrim içi toplantı yaptı. Türkiye ile Mısır arasında Filistinli 200 çocuğun tahliyesine yönelik hazırlanan anlaşmaya değinen Bakan Göktaş, söz konusu anlaşmanın Türkiye, Mısır ve Filistin'in yer alacağı üç taraflı bir işbirliği haline getirilebileceğini aktardı.

AA10 Mayıs 2024 Cuma 10:55 - Güncelleme:
Filistinli 200 çocuğun tahliyesi! Bakan Göktaş: Söz konusu anlaşma Filistin'in yer alacağı üç taraflı bir işbirliği haline getirilebilir
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Göktaş, toplantıda İsrail'in saldırılarını insani bir felaket olarak nitelendirdi, Filistin'de kalıcı ateşkes sağlanması ve akan kanın bir an önce durdurulması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin, İsrail'in ateşkesi kabulü ve Filistin'e insani yardımların artırılması konusundaki çağrılarını anımsatan Göktaş, "İsrail'in Gazze'nin diğer bölgelerine yaptığı gibi Refah Sınır Kapısı'na olan saldırıları da kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Göktaş, görüşmede Türkiye'nin İsrail'e ticari ambargo başlattığını ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanına açtığı soykırım davasına müdahil olacağını hatırlattı.

Filistin'in haklı davasını tüm dünyaya duyurmaya kararlı olduklarını belirten Göktaş, "Anneler Günü vesilesiyle Filistinli kadınların durumuna dikkati çekmek, Gazze'ye yönelik saldırıların ve işgalin sona erdirilmesi için diğer ülkelerdeki mevkidaşlarım ile uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcilerine bir mektup göndererek harekete geçmeleri konusunda çağrıda bulundum." bilgisini paylaştı.

Türkiye'ye getirilen Filistinlilerin de gündeme geldiği toplantıda Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Savaş nedeniyle Filistin'den ülkemize getirilenler arasında 807 çocuk bulunuyor. Bunun içerisinde 2 çocuğumuz refakatsiz. Onları da Bakanlığımız koruması altına aldık. Tahliye edilen çocuklar eğitim, sağlık ve psikososyal destek hizmetlerinden yararlanırken, diğer tüm ihtiyaçları da karşılanıyor. Yetişkinler ise sık sık sağlık kontrollerinden geçiyor. Ayrıca misafir edilen Filistinli kadınlara da halk eğitim merkezlerimizde çeşitli eğitimler verilerek onların da psikososyal iyileşme süreçlerine katkı sunmaya çalışıyoruz."

Toplantıda ayrıca Türkiye ile Mısır arasında Filistinli 200 çocuğun tahliyesine yönelik hazırlanan anlaşmaya da değinilirken, Göktaş, söz konusu anlaşmanın Türkiye, Mısır ve Filistin'in yer alacağı üç taraflı bir işbirliği haline getirilebileceğini aktardı.

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Hamad ise Filistinlilere yönelik çalışmaları ve destekleri dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.