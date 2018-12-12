Fırat'ın doğusuna harekat başlıyor

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Küresel Güç Türkiye’ vizyonuyla başlayan Türk Savunma Sanayii Zirvesi’nde, terör örgütlerinin işgalinde bulunan Suriye topraklarına yapılacak 3’üncü askeri harekatı açıkladı. Erdoğan “Fırat’ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içerisinde başlayacağız” dedi. Erdoğan, Suriye’nin kuzeyinde terör koridoru inşa etme gayreti gösterenler olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Biz, ‘Bunlar teröristtir’ diyoruz, bizim stratejik ortaklarımız, başta Amerika olmak üzere ‘Bunlar terörist değildir’ diyor. NATO’da beraberiz, stratejik ortağız. DEAŞ’a karşı bir şey yapacaksan gel bunu beraber yapalım, Rakka’da beraber yapalım, bırakın bu teröristleri. Münbiç’te hala netice alamadık. Şimdi açıklama yaptı Başkan (Trump), diyor ki ‘30 günde bunların tamamını temizleyeceğiz’. Göreceğiz. Temenni ederiz ki temizlesinler.” “Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz...” vurgusu yapan Erdoğan şu bilgileri verdi: “Ne zaman biz Suriye’de sahaya indik, işte o zaman işin gidişatı değişti ama bizi çok oyaladılar. Yıllarca DEAŞ diyerek Suriye’nin altını üstüne getirenlerin balonlarını Fırat Kalkanı Harekatı’nda birkaç ay içinde patlattık. Aynı şekilde Zeytin Dalı Harekatı’yla da bir başka balonu söndürdük. İdlib’de yürüttüğümüz politika sayesinde büyük bir insani krizin önünü Rusya ile beraber geçtik. Sıra Fırat’ın doğusundaki terör öbeklerini dağıtma kararımızı hayata geçirmeye geldi.”

KİMİ UYUTUYORSUNUZ

Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere 20 bin tırı aşkın silah gönderildiğini kaydeden Başkan Erdoğan, bunun yanı sıra araç ve gereç de gönderildiğini hatırlatarak, bunların Türkiye’nin stratejik ortağı tarafından gönderildiğini vurguladı. Erdoğan, Amerika ile derin görüş ayrılıkları yaşandığının herkesin bildiği bir gerçek olduğuna dikkati çekerek “Son olarak 30 bin teröristi bölgede eğitme adımlarını atmaya başladılar. Diyorlar ki ‘Yok böyle bir şey.’ Tüm dünya medyası bunu tespit etmiştir. Bölücü terör örgütü ile olan ilişkilerini her geçen gün daha da ileriye taşıdılar hatta birlikte bayrak, tabii onların paçavralarını, sallıyorlar. Ortak devriye, ortak eğitim aşamasına kadar getirdiler bu işi. Verilen silahlarla ilgili itirazlarımıza ‘ağır silah vermedik’ dediler. Mevcutları da ‘DEAŞ tehdidinin ortadan kalkması ile toplayacakları sözüyle mukabele ettiler. Kimi uyutuyorsunuz.”

DEAŞ’I BİZ DAĞITTIRIZ

Başkan Erdoğan, bu ifadelerin Irak’ta da kullanıldığına işaret ederek, “Biz size aynı şeyleri Irak’ta da söyledik. Irak’ta biz müdahaleyi yaptık ve orada baktık ki sizin silahlarınız PKK’nın elinden çıkıyor. O silahların bir kısmını da biz topladık. Bir süre sonra Suriye’deki terör örgütüne verilen silahları kendi topraklarımızdaki operasyonlarda ele geçirmeye başladık” diye konuştu. Erdoğan, Amerika ve Türk birliklerinin Münbiç ve Tel Abyad hatları üzerinden, iki koldan Rakka’yı DEAŞ’tan kurtarması üzerinde mutabık kalınmasına rağmen, bölücü terör örgütünün sahaya sürülerek sözlerin havada bırakıldığını söyledi. Erdoğan, Münbiç’te de inkarı mümkün olmayan oyalama taktiği uygulandığını anlattı.

“Terör örgütünün isminin sürekli değiştirilmesi, deve kuşu misali, Münbiç’teki hakikati ortadan kaldırmaya yetmiyor” ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti: “Diyorlar ki, ‘O terör örgütü değil.’ Neymiş? Suriye Demokratik Güçleriymiş. Kimi uyutuyorsunuz? Onlar Araplarmış. Biz Arap’ı da terörist Kürtleri de iyi biliriz.... PYD’ye verilen desteğin neredeyse 20 bin tırı aştığını görüyoruz, 3 binin üzerinde kargo uçağı silah, malzemenin bölgeye geldiğini görüyoruz. 22 tane üs var bölgede, buraya bunlar geliyor.”