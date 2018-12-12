Fırat'ın doğusuna harekat başlıyor
Başkan Erdoğan, ‘Sınırımızın dibindeki oyunlara daha fazla seyirci kalamayız’ dedi, sınır ötesi 3. harekatı işaret etti: Hazırlıklar tamam, Fırat’ın doğusunu terörden temizleyecek harekata birkaç gün içinde başlayacağız. Hedefimiz ABD’li askerler değil, teröristlerdir.
Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Küresel Güç Türkiye’ vizyonuyla başlayan Türk Savunma Sanayii Zirvesi’nde, terör örgütlerinin işgalinde bulunan Suriye topraklarına yapılacak 3’üncü askeri harekatı açıkladı. Erdoğan “Fırat’ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içerisinde başlayacağız” dedi. Erdoğan, Suriye’nin kuzeyinde terör koridoru inşa etme gayreti gösterenler olduğunu belirterek şunları söyledi:
“Biz, ‘Bunlar teröristtir’ diyoruz, bizim stratejik ortaklarımız, başta Amerika olmak üzere ‘Bunlar terörist değildir’ diyor. NATO’da beraberiz, stratejik ortağız. DEAŞ’a karşı bir şey yapacaksan gel bunu beraber yapalım, Rakka’da beraber yapalım, bırakın bu teröristleri. Münbiç’te hala netice alamadık. Şimdi açıklama yaptı Başkan (Trump), diyor ki ‘30 günde bunların tamamını temizleyeceğiz’. Göreceğiz. Temenni ederiz ki temizlesinler.” “Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz...” vurgusu yapan Erdoğan şu bilgileri verdi: “Ne zaman biz Suriye’de sahaya indik, işte o zaman işin gidişatı değişti ama bizi çok oyaladılar. Yıllarca DEAŞ diyerek Suriye’nin altını üstüne getirenlerin balonlarını Fırat Kalkanı Harekatı’nda birkaç ay içinde patlattık. Aynı şekilde Zeytin Dalı Harekatı’yla da bir başka balonu söndürdük. İdlib’de yürüttüğümüz politika sayesinde büyük bir insani krizin önünü Rusya ile beraber geçtik. Sıra Fırat’ın doğusundaki terör öbeklerini dağıtma kararımızı hayata geçirmeye geldi.”
KİMİ UYUTUYORSUNUZ
Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere 20 bin tırı aşkın silah gönderildiğini kaydeden Başkan Erdoğan, bunun yanı sıra araç ve gereç de gönderildiğini hatırlatarak, bunların Türkiye’nin stratejik ortağı tarafından gönderildiğini vurguladı. Erdoğan, Amerika ile derin görüş ayrılıkları yaşandığının herkesin bildiği bir gerçek olduğuna dikkati çekerek “Son olarak 30 bin teröristi bölgede eğitme adımlarını atmaya başladılar. Diyorlar ki ‘Yok böyle bir şey.’ Tüm dünya medyası bunu tespit etmiştir. Bölücü terör örgütü ile olan ilişkilerini her geçen gün daha da ileriye taşıdılar hatta birlikte bayrak, tabii onların paçavralarını, sallıyorlar. Ortak devriye, ortak eğitim aşamasına kadar getirdiler bu işi. Verilen silahlarla ilgili itirazlarımıza ‘ağır silah vermedik’ dediler. Mevcutları da ‘DEAŞ tehdidinin ortadan kalkması ile toplayacakları sözüyle mukabele ettiler. Kimi uyutuyorsunuz.”
DEAŞ’I BİZ DAĞITTIRIZ
Başkan Erdoğan, bu ifadelerin Irak’ta da kullanıldığına işaret ederek, “Biz size aynı şeyleri Irak’ta da söyledik. Irak’ta biz müdahaleyi yaptık ve orada baktık ki sizin silahlarınız PKK’nın elinden çıkıyor. O silahların bir kısmını da biz topladık. Bir süre sonra Suriye’deki terör örgütüne verilen silahları kendi topraklarımızdaki operasyonlarda ele geçirmeye başladık” diye konuştu. Erdoğan, Amerika ve Türk birliklerinin Münbiç ve Tel Abyad hatları üzerinden, iki koldan Rakka’yı DEAŞ’tan kurtarması üzerinde mutabık kalınmasına rağmen, bölücü terör örgütünün sahaya sürülerek sözlerin havada bırakıldığını söyledi. Erdoğan, Münbiç’te de inkarı mümkün olmayan oyalama taktiği uygulandığını anlattı.
“Terör örgütünün isminin sürekli değiştirilmesi, deve kuşu misali, Münbiç’teki hakikati ortadan kaldırmaya yetmiyor” ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti: “Diyorlar ki, ‘O terör örgütü değil.’ Neymiş? Suriye Demokratik Güçleriymiş. Kimi uyutuyorsunuz? Onlar Araplarmış. Biz Arap’ı da terörist Kürtleri de iyi biliriz.... PYD’ye verilen desteğin neredeyse 20 bin tırı aştığını görüyoruz, 3 binin üzerinde kargo uçağı silah, malzemenin bölgeye geldiğini görüyoruz. 22 tane üs var bölgede, buraya bunlar geliyor.”
Hem uyardım hem hazırlıkları tamamladık
Erdoğan, Türkiye sınırlarının dibinde oynanan bu oyuna daha fazla seyirci kalınmayacağını vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu: “Fırat’ın doğusu ile ilgili ikazlarımızı yaparken, aynı zamanda hazırlıklarımızı da tamamladık... Bizim ne Amerikan yönetimine ne de Suriye’deki Amerikan askerlerine yönelik bir husumetimiz bugüne kadar olmadı. Her şeye rağmen Amerika’yı, doğru zeminlerde buluşabilmemiz şartıyla gelecekte de birlikte yol yürüyebileceğimiz stratejik müttefikimiz olarak görüyoruz. Ülkemizin beka meselesi olarak gördüğümüz Suriye politikasındaki derin görüş ayrılıklarımızın gelecekteki daha büyük işbirliklerimizin önünde bir engel oluşturmasına izin vermemeliyiz. Bu anlayışla Fırat’ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içinde başlayacağımızı ifade ettik, ediyoruz. Hedefimiz asla Amerikan askerleri değildir, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarıdır. Bunun da altını özellikle çiziyorum.”
DOSTLARLA YÜRÜYECEĞİZ
Rusya ile İdlib’de başarılıbir süreç yütürüldüğünü hatırlatarak şu uyarıda bulundu: “Aynı durumu Fırat’ın doğusunu da Amerika ile yapalım. Münbiç’te yapalım. Oradaki teröristleri oradan hala çıkarmıyorlar. O zaman biz çıkaracağız, iş başa düştü... Türkiye’yi üzerine yüklenen bu büyük yükle başbaşa bırakıp üstelik bir de sınırları boyunca sürekli tehdit oluşturacak bir yapı kurmaya çalışmak, açıkça bu millete husumet beslemek demektir. Biz ülkemize ve milletimize tuzak kurmaya çalışanlarla değil, dostluk gösterenlerle yol yürüyeceğiz.”
Başkan Erdoğan’a, İkinci Bayezid devrinde Kemal Reis tarafından yaptırılan Göke Kalyonu’nun bir tasviri olan tezhip sanatçısı Derda Huca tarafından 2018’de yapılan “Göke Kalyonu” isimli bir eser hediye edildi.
ABD teröristleri bizden koruyor
Suriye’nin DEAŞ’ın ardından PYD/PKK zulmü altında inlemeye başladığına dikkati çeken Erdoğan, “Üstelik tüm bunlar, ABD askerlerinin nezaretinde, belki yönlendirilmesinde yapılmıştır. Türkiye’nin artık bu gidişata tahammül edemeyeceğini belirterek, meşru müdafaa veya müdahale hakkını kullanma ihtimaline karşı da Amerikan askerleri teröristlerin aralarına serpiştirilmiştir, yerleştirilmiştir. Yine Amerikan askerleri tarafından kurulan radar üsleri ve gözlem noktalarının hedefinin de ülkemizi teröristlerden değil, teröristleri Türkiye’den korumak olduğu aşikardır” diye konuştu. Erdoğan, şunları söyledi: “Suriye’de artık DEAŞ diye bir tehdit yoktur. Bu, bizim için bir masaldır. Güya bu örgütün hala etkinlik gösterdiği 150 km2’lik alandan söz ediliyor. Biz Türkiye olarak bu bölgedeki DEAŞ unsurlarını derhal etkisiz hale getirmeye hazırız.... Elbette bunun Suriye üzerinde uygulanmaya çalışılan asıl planın oyalama taktiği olduğunu biliyoruz.”
AKAR: TERÖR KORİDORUNA İZİN VERMEYECEĞİZ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki bazı gelişmelerin çok trajik olaylara neden olduğuna dikkati çekerek, “Hele hele teröristlerin eğitilmesinin ve donatılmasının kabul edilmesinin mümkün olmadığını da her zaman olduğu gibi burada bir kez daha altını çizerek söylemek istiyorum. Ülkemizin ve milletimizin karada, denizde, havada uluslararası hukuktan doğan tüm haklarını bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azimle kararlılıkta koruduk, korumaya devam edeceğiz. Fırat’ın doğusu dahil, Türkiye’nin güneyinde, Suriye’nin kuzeyinde herhangi bir şekilde bir terör koridoru olmasına izin vermemiz, göz yummamız asla söz konusu değildir” dedi.
Milli motosikletçi Can ve Deniz Öncü kardeşler kabulde Erdoğan’a Almanya’da yapılan özel bir kask hediye etti.
ŞAMPİYON KARDEŞLERİ KÜLLİYEDE KABUL ETTİ
Başkan Erdoğan, 2018 Moto3 Dünya Şampiyonası’nda sezonun son etabında birincilik elde eden Can Öncü ve kardeşi milli motosikletçi Deniz Öncü’yü makamında kabul etti. Kabulde şampiyon kardeşlere eşlik eden AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Öncü kardeşlerin aynı zamanda 2018 Gençler Dünya Şampiyonası’nın birincisi ve ikincisi olduğunu belirtti. Dünya şampiyonasına yaşı tutmamasına karşın özel vize ile katılan ve son etabı kazanan 15 yaşındaki Can Öncü’nün bu başarıyı elde eden en genç sporcu ünvanı aldığını aktaran Sofuoğlu, “Bu dünya motosiklet tarihinin en büyük başarısı” ifadesini kullandı.
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