Fırsatçılara geçit yok! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Gerekli yaptırımları uygulayacağız

Yılmaz, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Beton Santralleri ile Asfalt Plentleri'nin açılış töreninde, Anadolu'yu anayurt yapan destan şehir Malatya'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Malatya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü ve büyük Türkiye davasında her zaman ön safta olduğunu, her seçimden rekor destekle alnı ak çıktığını anlatan Yılmaz, tüm Malatya'ya, "Malatya bizim yoldaşımız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Yılmaz, kentin Türkiye Yüzyılı'nın inşasında da öncü şehirlerden olacağını ifade etti.

Bugün ne kadar zorluk yaşarsa yaşasın dimdik duran Malatya'nın şanına yakışır tesislerin açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Asrın felaketinin yaşandığı ilk günden bu yana Malatya'da devlet millet el ele bu güzel şehri ayağa kaldırmak için tarihi bir çaba içindeyiz. Bir yandan barınma ve şehrin dönüşümü için kolları sıvamışken bir yandan da ticaretin yeniden canlanması, sosyal hayatın yeşermesi için gayret ediyoruz. Malatya'nın toplumun her kesimine bağrını açan, medeniyetlere beşiklik eden yapısıyla, girişimci kültürüyle yeniden yükselişi için el birliğiyle çalışıyoruz. TOKİ konutları ve köy evleri en hızlı şekilde yükselirken Malatya Çarşı Projesi, Bakırcılar Çarşısı ve yeni sanayi alanlarıyla ekonomi de hayat buluyor. Bugün yaptığımız toplantılarda şehir merkeziyle ilgili çalışmaları daha detaylı ele alma fırsatı bulduk. İnşallah şehir merkezinde 8 bini aşkın ticari yapıyı yine 3 bini aşkın konutu başlatacağız. Bir kısmı başladı gerisi de gelecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız bizzat bu işi yapacak. Şehir merkezi yeniden inşa edildiğinde Malatya'nın kalbi de daha gür daha sağlıklı atacak inşallah. Merkezi yönetimde verilen yoğun çabanın yanı sıra Malatya Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz, gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerinden birini sergileyerek nerede bir ihtiyaç varsa o alanda hizmet üretmeye çalışıyorlar. Deprem süresince merkezi idare, yerel yönetimler el ele gayret ettik, bugünlere geldik. İnşallah yaraları sarıp çok daha güçlü bir geleceği yine el birliği içinde inşa edeceğiz. İşte bugün özellikle depremden sonra Malatya'da hasıl olan beton ihtiyacını karşılamak üzere hızlı şekilde faaliyete geçirilen beton santrallerinin ve asfalt plentlerini hizmete açıyoruz."

"FAHİŞ FİYATA KARŞI EN BÜYÜK PANZEHİR DAHA ÇOK ÜRETİM DAHA ÇOK REKABETTİR"

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden MESTON ve ESENLİK şirketleri eliyle hayata geçirilen beton santrallerinin hem bölgedeki ihtiyacı karşılayacağını hem de fahiş fiyat oluşumların önüne geçeceğini aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Oldukça önemli rakamlara ulaşmış fiyatlar bu tesislerin çalışmasıyla neredeyse yarı yarıya düştü. Bu da bize şunu gösterdi, fahiş fiyata karşı en büyük panzehir daha çok üretim daha çok rekabettir. Hiçbir işletmeyi özellikle bölgesel tekel oluşturacak işletmeyi kontrolsüz bırakmamak gerekir. Burada fırsatçılık yapmaya çalışanlara bütün bölgede de etkili bir denetimle de yine cevap verdiğimizi, vermeye devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Gerekirse ilave düzenlemeler de yaparız, gerekirse bu şartları kötüye kullanmaya çalışanlara farklı yaptırımlar da geliştiririz. Buradan bir kez daha uyarıyoruz. Kimsenin kazanmasına karşı değiliz, elbette kazanacak işletmeler. Belirli bir maliyet var o maliyetin üzerine de belli bir karlılık elbette olacak ama maliyetlerden ve makul bir kardan çok öteye giden, fırsatçılığa dönüşen fiyat artışları hele hele deprem bölgesinde hiçbir şekilde kabul edilemez. Dolayısıyla bu konuyu müsamahasız bir şekilde takip edeceğimizi ve gerekli yaptırımları uygulayacağımızı açık ve net şekilde ifade etmek isterim."

Yılmaz, buradaki tesislerin toplam yatırım maliyetinin 1 milyar 450 milyon lira olduğunu aktararak, "İyi ki bu yatırımları yapmışız iyi ki son 20 yılda birçok ilimizde, 81 vilayetimizde devasa yatırımlar gerçekleştirmişiz. Bu yatırımları yapmayan ülkeler aslında şimdi çok daha büyük maliyetlerle yapmak zorunda kalacaklar. Dünyanın geldiği bu yeni yapı içinde maliyetlerin arttığı ortamda aynı fiziki yatırımı çok daha büyük parasal bedellerde yapabilecek durumdalar. Türkiye son 20 yılda iyi ki Recep Tayyip Erdoğan tarafından yönetilmiş, iyi ki siyasi istikrar içinde yönetilmiş, iyi ki devasa yatırımlar gerçekleştirilmiş." diye konuştu.

"DEPREMİN EKONOMİYE MALİYETİ YAKLAŞIK 104 MİLYAR DOLAR"

Malatya Büyükşehir Belediyesini çözüm odaklı bu yaklaşımı için tebrik ederek, beton santralleri ve asfalt plentlerinin hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"11 ilimizi doğrudan etkileyen 'asrın felaketi' tarımdan sanayiye birçok alanı olumsuz yönde etkilemiştir. Depremin konutlar üzerindeki maliyetinin yanı sıra altyapı ve ekonomik, sosyal hayat üzerindeki maliyetleri ihmal edilmemelidir. Üç boyutlu bir şekilde bu olaya yaklaşıyoruz. Yaptığımız hesaplara göre 104 milyar dolar depremin ülkemize maliyeti var. Depremin ilk anından itibaren depremzedelerimize kira ve nakdi yardımlarla vatandaşımızın yanında olduk. Bu vesileyle bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet geride kalanlara sabır diliyorum. Depremde fedakarca görev yapan, birileri sosyal medyada başka bir takım gündemler oluşturmaya çalışırken sahada fedakarca ter döken herkese bir kez daha şükranlarımı sunuyorum, Allah hepsinden razı olsun. Depremin yaralarını sararken, hızla yeni yerleşim yeri seçimi, yıkılan ve ağır hasar gören mevcut yerleşim alanlarının arazi kullanımı ve afet risk durumunu belirlemiş durumdayız. Güvenli yerleşim alanları için 'dirençli şehirler' yaklaşımımıza uygun şekilde planlama ve tasarım yapıyoruz."

"HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ"

Yılmaz, depremin en çok etkilediği ve büyük oranda şehir merkezlerinde kalan eski yerleşim alanlarının zeminlerini de detaylı bir şekilde incelediklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Bu bölgelerde, fay hattına yakınlık söz konusu olduğundan, vatandaşımızı da mağdur etmeyecek şekilde imar kısıtlaması, bina yüksekliği kısıtı ve yoğunluk azaltımı dahil her türlü tedbiri alıyoruz. Kapsayıcı, afetlere duyarlı ve yaşanabilir bir şehirleşmeyle depremden etkilenen tüm şehirlerimizde yaşanabilirliği en yüksek seviyeye çıkaracak kentsel dönüşüm seferberliğiyle afetlerin yaralarını sarmakla kalmıyoruz, olabilecek afetlere karşı da riskleri azaltıyoruz, bünyemizi kuvvetlendiriyoruz. Son dönemde bu yönde çok önemli bir adım atıldı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yeni bir başkanlık kurduk, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı. Eskiden sadece bir genel müdürlüktü bu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız bünyesinde. Şimdi ayrı bir başkanlık oldu altında da 3 genel müdürlük olan başkanlığa dönüştürdük. Kentsel dönüşümle ilgili kanunumuz da halihazırda bugün Meclisimizde görüşülüyor, bugün yarın bitmesini bekliyoruz bu kanunun. Kentsel dönüşüm kanununun çıkmasıyla risk azaltma konusunda da çok daha hızlı bir şekilde hareket etme imkanına kavuşmuş olacağız."

"BU YIL VE GELECEK YIL DEPREMİN YARALARINI BÜYÜK ORANDA SARACAĞIZ"

"Malatya gibi diğer 10 ilimizin de altyapısıyla, konutlarıyla, ekonomik hayatıyla canlanması yönünde çok büyük bir gayret içerisindeyiz." diyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Sadece bu yıl deprem için sadece merkezi idare bütçesinden ayırdığımız para 762 milyar TL, 2024 için bütçemize koyduğumuz para 1 trilyon 28 milyar TL. Bu milli gelirimizin yüzde 2,5-3'üne tekabül eden rakamlar. Bu yıl ve gelecek yıl depremin yaralarını büyük oranda saracağız. Ondan sonraki yıllar azalarak gidecek birtakım harcamalar. Bu yıl ve gelecek yıl toplum olarak devlet olarak, millet olarak bu dayanışmayı sergilemek durumundayız. Bütçe açıklarımız deprem harcamaları nedeniyle bu yıl ve gelecek yıl yüzde 6,5'lar civarında olacak. Açığımız biraz yüksek deprem harcaması nedeniyle ancak bu yapılan harcamalar geleceğimize yapılan harcamalardır. Bu harcamalar sadece yaralarımızı sarmakla kalmayacak ülkemizi geleceğe çok daha güçlü hazırlayacak. Bu yatırımlarımız bittiğinde Malatya Türkiye'nin en güvenilir yaşam alanlarından, iş alanlarından biri haline gelecek. Zaten depremi yaşadı, atlattı. Bünyesini de yeni yönetmeliklerimize göre, yeni teknolojilere göre sağlam yapılarla donattığı için en güvenilir illerimizden biri haline gelecek. Nüfusuyla, ekonomisiyle, sosyo kültürel hayatıyla deprem illerimiz eskisinden de canlı hale gelecekler. Biz de hükümet olarak hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık, kazınmayacağız. Nasıl ki geçmişte Elazığ ve Malatya depremlerinde yaraları sardıysak, bu büyük depremde de aynısını yapacağız."

"İŞ YAPANLARIN DA BAZEN KONUŞMASI LAZIM"

Yılmaz, kaynakların verimli kullanılması, iyi niyetli ve verimli işler yapılması halinde sonuçların güzel ve bereketli olacağını anlatarak, şunları kaydetti:

"Ama reklam peşinde koşarsanız, 'ben daha çok nasıl tanıtım, reklam yapayım' diye bakarsanız, iş yapmak yerine laf üretmeyi tercih ederseniz o da sizi ayrı bir yere götürür. Burada Malatya Belediye Başkanımızı ve ekibini yürekten kutluyorum, bütün ilçe belediyeleriyle birlikte. Laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyduğu için, bu kadar hizmeti gerçekleştirdiği için, Türkiye'nin bütçeye oranla yatırımı en yüksek öncü belediyelerinden olduğu için yürekten teşekkür ediyorum, inşallah başka belediyelere de örnek olsun diyorum. Şunu söylemeden edemiyorum, iş yapanların da bazen konuşması lazım. İş yapmayanlar çok konuşuyorlar, bir algı oluşturuyorlar. İşin gerçeğini gidip inceleme imkanı olmayan vatandaşlarımız bazen bu algılara inanabiliyor. İş yapanların da en az iş yapmayanlar kadar etkili bir şekilde yaptıklarını, laf olarak değil yaptıklarını ortaya koymalarında fayda var. Vatandaşımızın da bunu bilerek tercihlerini kullanmasında fayda var."

Malatya Valisi Ersin Yazıcı da belediyenin bugün açılışını yaptığı tesislerin fırsatçılara, fiyatları arttıranlara meydanı bırakmamak açısından önemli olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise belediyenin çalışmaları hakkında bilgi vererek, bugün açılan iki beton santrali ve asfalt plenti tesisleri ile piyasanın kontrol edileceğini söyledi.

Programa AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İhsan Koca ve İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ile AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören de katıldı.

Konuşmaların ardından tesislerin açılışı gerçekleştirildi.

