'Fırsatçılara Osmanlı tokadı'

Başkan Erdoğan Türkiye Esnaf Buluşması’nda şunları söyledi: “Milletimiz, sebze ve meyve fiyatları başta olmak üzere günlük hayatını doğrudan etkileyen fırsatçılar karşısında haklı olarak çok öfkelidir. Onun için bu tanzim satışlarının kurulması kararını aldık. Benim vatandaşıma yüksek fiyatlarla bu simsarcıların mal satmasını engellemek için bu kararı aldık... Bundan sonraki süreçte seçim sonrası belediyelerimizin organizasyonu ve TESK, TESKOMB, ilgili bakanlıklarımız oturup konuşacaksınız belki de bu işleri belediyelerin organizesiyle sizlerle birlikte en ücra köşelere kadar yapma adımlarını da atabiliriz. Bizim derdimiz halkımıza ucuz ürünü satabilmektir. Dert sadece elma, armut, patates, soğan, sivri biber, domates değil. Aynı uygulamayı fahiş fiyat artışlarının olduğu temizlik ürünleri ve bakliyat gibi alanlara genişletmeyi planlıyoruz.

ESNAFA RAKİP OLMUYORUZ

Amacımız asla esnaf ve sanatkarımıza rakip olmak değildir. Sadece fırsatçılara derslerini vermek için bu yolu açtık. Milletimizin sırtına kene gibi yapışan fırsatçıların yola geldiğini gördüğümüzde artık bu tür yöntemlere ihtiyaç kalmayacak. Baktık ki sistem tam oturmadı belediyelerimizin riyasetinde sizlerle işbirliği halinde bunları oturup konuşarak yeni bir yol haritası ve yeni yol haritasıyla da bu işi en ücra köşeye kadar inşallah dağıtım mekanizmalarını daha da güçlü kılarak bu adımları atacağız. Nasıl hep birlikte terör örgütlerinin başını ezdiysek, ülkemizi kuşatmaya çalışanlara, ekonomik terör estirenlere şimdi dersini vermeliyiz. Bu ekonomik tetikçilere de sağlamından bir Osmanlı tokadını hep birlikte vuracağız. Biz milletimizi sefaletten kurtarma değil, onları dünyanın en ileri ülkelerinin hayat standartlarına çıkartma sözü veriyoruz.”