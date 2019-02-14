'Fırsatçılara Osmanlı tokadı'
Başkan Erdoğan, fahiş fiyatlarla halkın cebine göz diken vurguncuları son kez uyardı: İkazımızı yaptık. Terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek ekonomik tetikçilere de sağlamından Osmanlı tokadı vuracağız.
Başkan Erdoğan Türkiye Esnaf Buluşması’nda şunları söyledi: “Milletimiz, sebze ve meyve fiyatları başta olmak üzere günlük hayatını doğrudan etkileyen fırsatçılar karşısında haklı olarak çok öfkelidir. Onun için bu tanzim satışlarının kurulması kararını aldık. Benim vatandaşıma yüksek fiyatlarla bu simsarcıların mal satmasını engellemek için bu kararı aldık... Bundan sonraki süreçte seçim sonrası belediyelerimizin organizasyonu ve TESK, TESKOMB, ilgili bakanlıklarımız oturup konuşacaksınız belki de bu işleri belediyelerin organizesiyle sizlerle birlikte en ücra köşelere kadar yapma adımlarını da atabiliriz. Bizim derdimiz halkımıza ucuz ürünü satabilmektir. Dert sadece elma, armut, patates, soğan, sivri biber, domates değil. Aynı uygulamayı fahiş fiyat artışlarının olduğu temizlik ürünleri ve bakliyat gibi alanlara genişletmeyi planlıyoruz.
ESNAFA RAKİP OLMUYORUZ
Amacımız asla esnaf ve sanatkarımıza rakip olmak değildir. Sadece fırsatçılara derslerini vermek için bu yolu açtık. Milletimizin sırtına kene gibi yapışan fırsatçıların yola geldiğini gördüğümüzde artık bu tür yöntemlere ihtiyaç kalmayacak. Baktık ki sistem tam oturmadı belediyelerimizin riyasetinde sizlerle işbirliği halinde bunları oturup konuşarak yeni bir yol haritası ve yeni yol haritasıyla da bu işi en ücra köşeye kadar inşallah dağıtım mekanizmalarını daha da güçlü kılarak bu adımları atacağız. Nasıl hep birlikte terör örgütlerinin başını ezdiysek, ülkemizi kuşatmaya çalışanlara, ekonomik terör estirenlere şimdi dersini vermeliyiz. Bu ekonomik tetikçilere de sağlamından bir Osmanlı tokadını hep birlikte vuracağız. Biz milletimizi sefaletten kurtarma değil, onları dünyanın en ileri ülkelerinin hayat standartlarına çıkartma sözü veriyoruz.”
CHP’de Kandil’in sözü geçiyor
Başkan Erdoğan, Türk siyaseti açısından utanç verici, yüz kızartıcı sahnelere, kirli pazarlıklara şahit olunduğunu belirterek “Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu parti olmakla övünen CHP’de, delegelerden, bu partiye gönül veren üyelerden ziyade, Kandil’deki terör baronlarının sözü geçiyor” dedi.
Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Mamak’taki Üreğil Millet Bahçesi’nde düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada başını CHP’nin çektiği yıkım ittifakının, 31 Mart seçimlerinin, son 17 yılın hesaplaşması olarak gördüğünü söyledi. Erdoğan şunları kaydetti:
“31 Mart seçimleri çok önemli, 21 Haziran’dan nasıl alnımızın akı ile çıktıysak 31 Mart’tan da büyük bir zaferle çıkmamız gerekiyor. CHP’nin başını çektiği yıkım ittifakı 31 Mart seçimlerini son 17 yılın hesaplaşması olarak görüyor. Yanlarına Kandil’den verilen emirle bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP’yi, İP’i, Saddet Partisi’ni almışlar. Bu zillet/illet ittifakı. Biz ise Cumhur İttifakı’yız. Son günlerde kendilerini iyice kaybettiler. Daha önce milleti denize dökmekten bahsediyorlardı. Şimdi mezar kazmaktan bahsediyorlar. TV ekranlarında yorumcuları, sözde sanatçıları aracılığıyla size, bize olmadık hakaretler ediyorlar.
İYİCE ZIVANADAN ÇIKTILAR
Şahsımı ipe götürmekle, zehirlemekle tehdit edecek kadar zıvanadan çıktılar. Gezi’de, 17-25 Aralık’ta tankla tüfekle 15 Temmuz’da başaramadıklarını şimdi başka bir yolla yapmaya çalışıyorlar. 3-5 oy daha fazla alabilmek için gittiler terör örgütlerinin siyasi uzantılarıyla pazarlığa oturdular. Türk siyaseti açısından gerçekten utanç verici sahnelere şahit oluyoruz. Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu parti olmakla övünen CHP’de Kandil’deki terör baronlarının sözü geçiyor.
Bizler MHP ile Cumhur İttifakı olarak beraberiz. Karşımızda CHP, HDP bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı, İP, Saadet... Bunlar da dörtlü mâlum zillet/illet ittifakı... Bu partinin çoğu belediye başkan adaylarını maalesef delegeler, partiler değil lobiler, terör örgütleri, marjinal çevreler belirliyor. CHP Genel Başkanının yardımcıları bu duruma isyan etmeye başladı. Bunların doğru bir işleri, millet ve memleket faydasında tek bir projeleri yok.
CHP= ÇÖP, ÇUKUR, ÇAMUR
Özellikle gençlerimizin bunları çok iyi öğrenmesini istiyorum. Gençler, CHP ne demektir biliyor musunuz? CHP çöp, çukur, çamur demektir. CHP yokluk, yoksulluk, yolsuzluk demektir. CHP hırsızlık, haksızlık, hukuksuzluk demektir. CHP kavga, kaos, kutuplaşma demektir. CHP bakımsızlık, başarısızlık, beceriksizlik demektir. Allah bu memleketi CHP’nin ve yıkım ittifakının eline düşmekten korusun. Bunlara 3 koyun verseniz şu Çubuk çayının kenarında güt deseniz, inanın bana bunu bile beceremezler kaybedip gelirler.
Erdoğan’a TESK Başkanı Bendevi Palandöken tarafından üzerinde ahilik duasının yer aldığı elif şeklindeki hediye takdim edildi.
Erdoğan’dan esnaf duası
Başkan Erdoğan, Esnaf Buluşması’nda 7 asırdır Bolu esnafının ahilik geleneği olan esnaf duasının bir bölümünü okudu: “Allah’ım bizi haramlardan uzak eyle. Başkalarına el açtırma. Senin emirlerine karşı gelmekten muhafaza eyle. Cümlemizi darlıktan, bereketsizlikten, aldatmaktan ve aldanmaktan, kul hakkı yemekten muhafaza eyle. Bizleri açlık, yokluk, kıtlık kuraklık, arazi ve semavi müsibetlerden muhafaza eyle. Bizlere kanaat etmeyi, gözü tok olabilmeyi, hayırda yarışmayı nasip eyle. Allah’ım rızkımız gökte ise yere indir, yer altında ise göğe çıkar, uzakta ise yakırnlaştır, zorsa ise kolaylaştır. Rızkımızı temiz ve helalinden eyle. Bizleri nefsine uyarak kötülük işleyenlerden eyleme. İşlerimizi hayırlı ve bereketli eyle.” Duaya törene katılan binlerce esnaf ellerini açıp, ‘amin’ diyerek eşlik etti.
ÖZHASEKİ’Yİ KAYSERİLİLERE SORUN
Ankara’da Çevre Şehircilik Bakanımız, daha önce 5 dönem Kayseri’de büyükşehir belediye başkanı yapmış olan Mehmet Özhaseki beyefendi kardeşimizi Ankara’ya büyükşehir belediye başkanı olarak gösterdik. Haseki’nin başarılarını Kayserililere sorun. Şimdi bu büyük birikimi Ankara’ya kazandırıyoruz. Muhatabı kim, rakibi kim? Bundan önce girdi kazanamadı. (HDP destekli, CHP-İP adayı Mansur Yavaş) Ondan önce Beypazarı’ydı. Yahu Beypazarı ile Kayseri büyükşehir mukayese edilebilir mi? Birisi büyükşehir diğeri Ankara’da bir ilçemiz.
31 MART’TA CUMHUR TAÇLANACAK
Cumhur İttifakı’nda kim var? AK Parti var. Kim var MHP var. Şimdi ben AK Partili ve MHP’li kardeşlerime sesleniyorum. En ufak fire vermeden adayımıza sahip çıkacağız. Elele vererek cumhuru Ankara’da yerel yönetimde iktidara getirmemiz lazım. Büyük yatırımlar, ilçe, büyükşehir ve iktidarda da biz varız. Bütünleşeceğiz. İktidar, büyükşehir, ilçe. Elele vereceğiz, kapı kapı dolaşacağız ve inşallah 31 Mart akşamı cumhuru taçlandıracağız.
BAY KEMAL BU İŞİN DAHA BAŞI
Ben İstanbul gibi bir şehrin 4,5 yıl belediye başkanlığını yaptım. 11,5 yıl Başbakanlık yaptım. ondan sonra da Cumhurbaşkanlığı yaptım. Sizler beni bu göreve getirdiniz. Bay Kemal davalar açtı, yok Man adaları dedi, şu dedi, bu dedi. Bütün davaları da kaybetti mi? Birinden 1,5 milyon birinden 1 milyon. Kazandığımız davaların haddi hesabı yok. Şimdi beyefendi ödeyemiyormuş. Bunun için CHP’li vekilleri Bay Kemal’in yargıdaki bu borçlarını ödeme sandığı kurdular. Yardım sandığıyla bunu ödemeye çalışıyorlar. Daha dur bakalım bu işin başı. Her konuşmanda bir açık veriyorsun. Daha çok ödeyeceksin.
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