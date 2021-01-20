Fransa ve Çin'i istemiyorlar: Türkiye üçüncü bir yol sunuyor

Star.com.tr 20 Ocak 2021 Çarşamba 12:56 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 13:03

İspanya'daki Navarre Üniversitesi dış politika uzmanı Michael Tanchum, Türkiye'nin Afrika'da büyüyen diplomatik ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Etiyopya Yatırım Komisyonu'na işaret eden Tanchum, Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Çin'den sonra Etiyopya'nın en büyük ortağı olduğunu belirtti.



Türkiye'nin Somali'de yollar inşa ettiğini ve büyük bir askeri eğitim kampı kurduğuna işaret eden Tanchum, "Türkiye, Avrupa'ya odaklanması sonrası büyük ölçüde Afrika'yı görmezden geldi. Ancak son 15 yıldır Türkiye cumhurbaşkanı kıta ile bağların yeniden canlanmasına öncülük ediyor" ifadelerin kullandı.

Türkiye'nin Afrika'daki büyükelçilik sayısını 2009'dan bu yana 12'den 42'ye çıkardığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20'den fazla başkenti ziyaret ettiğine dikkati çeken Tanchum, Türkiye'nin Senegal ve Cibuti'ye de yatırım yapmasının kıtaya verdiği ekonomik ve jeopolitik önemi vurguladığını belirtti.



Tanchum, "Eski Fransız sömürge Afrika ülkeleri, Fransa'ya alternatifler arıyor. Bir Fransız neo-kolonisinden bir Çin neo-kolonisine dönüşmek istemiyorlar. Türkiye üçüncü bir yol sunuyor" açıklamasında bulundu.



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