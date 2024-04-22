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Politika

Fransa'dan Rusya'ya suçlama

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Jean-Noel Barrot, ülkesinin Rusya'nın yürüttüğü dezenformasyon kampanyasından 'darbe aldığını' söyledi.

AA22 Nisan 2024 Pazartesi 19:51 - Güncelleme:
Fransa'dan Rusya'ya suçlama
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Ouest-France gazetesine konuşan Barrot, Rusya'nın Fransa'yla ilgili düzenli şekilde internet üzerinden yaydığı yanlış bilgilerin, 6-9 Haziran tarihlerinde yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ülkesini olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

200 bin Fransız'ın Ukrayna'da savaşmak üzere çağrıldığını iddia eden sahte Fransız Savunma Bakanlığı internet sitesine ait linkin X sosyal platformunda yayılması ve Ukraynalı askerlerin gelişinin ardından Fransa'da tüberkülozun arttığına dair paylaşılan asılsız haberler gibi örnekleri hatırlatan Barrot, söz konusu dezenformasyonların Avrupa seçimlerinde Fransa için "kanıtlı risk" teşkil ettiğini savundu.

Barrot "Vladimir Putin'in Rusyası'nın propagandasından ve onun iletişim koridorundan darbe alıyoruz. Fransa'nın, kamuoyu tartışmalarını sekteye uğratmaya ve Avrupa seçimleri kampanyasına müdahale etmeye yönelik koordineli ve kasıtlı manevraların hedefi olmadığı bir hafta bile geçmiyor." şeklinde konuştu.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, 17 Nisan'da Avrupa Birliği (AB) Zirvesi öncesi yaptığı açıklamalarda, Rusya'nın Avrupa Parlamentosu seçimlerine müdahale etmeye çalıştığına dair şüpheler olduğunu belirterek mevkidaşlarını önleyici adımlar atmaya çağırmıştı.

Tüm Avrupa ülkelerinin Rusya'nın yaklaşan seçimleri etkilemeye çalışma riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade eden De Croo, bu tür girişimlerin "kabul edilemeyeceğini" vurgulamıştı.

Şubat 2024'te Fransa Başbakanlığı, Fransa, Almanya ve Polonya'da Rusya yanlısı ve Ukrayna karşıtı dijital bilgi portalları oluşturan "Portal Kombat" adlı geniş bir Rus propaganda ağının tespit edildiğini, bu ağın "yabancı aktörlerin de dahil olduğu dijital platformlarda manipülasyon için kampanya oluşturduğu ve bu kampanyanın Fransa'ya ve çıkarlarına zarar vermeyi amaçladığını" belirtmişti.

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