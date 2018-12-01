G-20 zirvesi krizlerin gölgesinde başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın kritik görüşmeler gerçekleştirdiği G-20 Liderler Zirvesi, Kaşıkçı katliamı, Rusya-Ukrayna çatışması, ABD Başkanı Trump’ın başlattığı ticaret savaşları tartışmalarının gölgesinde dün Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te başladı. Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri’nin açılış konuşmasıyla başlayan zirvede Erdoğan, aile fotoğrafında hazır bulundu.

TRUMP’LA GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, zirvede bazı liderlerle de ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Zirvenin “Adil ve Sürdürülebilir Gelecek” temalı toplantısı öncesi Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile sohbet etti. Görüşme esnasında Erdoğan’ın yanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

ÇİN’LE KRİTİK TEMAS

Aynı oturumda Erdoğan, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile görüştü. Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte’yi kabul etti, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Erdoğan ile Xi Jinping heyetler arası görüşmeye de başkanlık etti. Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine Albayrak ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti. Erdoğan, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ile de bir araya geldi. Liderler, Arjantin’in tarihi Colon Tiyatrosu’ndaki (Teatro Colon) kültürel etkinliğe katıldı.

TİCARET SAVAŞLARI...

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin devlet ve hükümet başkanları kalkınma, altyapı ve yatırım meselelerini konuşmak üzere bir araya geldiği iki günlük zirvenin gündeminde ekonomiden çok siyasi konular öne çıktı. Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda öldürülmesi, Rusya’nın Karadeniz’de Ukrayna savaş gemilerine el koymasıyla ortaya çıkan gerginlik ve Çin-ABD arasındaki ticaret savaşı liderler arasında yapılan görüşmelere damga vurdu. Kaşıkçı katliamıyla ilgili sorular, cinayette rolü tartışılan Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın zirveye katılmasıyla yeniden tartışılmaya başlandı. Suudi yetkililer her ne kadar Veliaht Prens’in cinayette rolü olduğunu reddetse de ABD istihbaratının emri bizzat onun verdiğine dair tespitleri, Muhammed bin Selman’a yönelik tepkileri artırmıştı. Liderlerden bazılarının Selman’la samimi fotoğraf vermesi ise tepkilere neden oldu.

KERÇ KRİZİ SOĞUKLUĞUNDA

Zirvenin hemen öncesinde Rusya’nın Karadeniz’de Kerç Boğazı yakınında Ukrayna donanmasına ait gemilere silahlı müdahalede bulunmasıyla ortaya çıkan gerginlik daha zirve başlamadan etkisini gösterdi. ABD Başkanı Trump’ın, Rusya Lideri Putin ile görüşmesini iptal etmesinin ardından gerilimin ikili ve toplu görüşmelerde masalarda olacağını işaret etti. Başkan Trump’ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile planlanan görüşmesinde ise bir değişiklik yapılmadı. Ancak görüşmenin iki ülke arasında dış ticaretteki bazı kalemlerdeki gümrük tarifelerinin karşılıklı olarak artırılmasıyla ortaya çıkan anlaşmazlığı çözüme kavuşturup kavuşturmayacağı merak ediliyor. Öte yandan, zirve, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşmasının (NAFTA) yerini alan ABD - Meksika - Kanada Anlaşmasının (USMCA) imza törenine ev sahipliği yaptı.

Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile 30 dakika görüştü.

Arjantin Devlet Başkanı Macri, Erdoğan’ı karşılandı. Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ile de bir araya geldi. Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte’yi kabul etti, görüşme 50 dakika sürdü.

Emine Erdoğan Evita Peron Müzesi’nde Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, başkent Buenos Aires’te bulunan Evita Müzesi’ni ziyaret etti. Erdoğan, kadınlara seçme hakkının verilmesi başta olmak üzere, düzenlediği sosyal kampanyalarla Arjantin tarihinde önemli bir yeri olan Eva Peron’un hayatını yansıtan müzeye gelişinde, Eva Peron Tarihi Araştırmalar Milli Enstitüsü Başkanı Cristina Alvarez Rodriguez tarafından karşılandı. Rodriguez, Emine Erdoğan’a, müze ve Eva Peron hakkında bilgi verdi. Emine Erdoğan’ın müze ziyaretinde bazı bakanların eşleri de yer aldı



