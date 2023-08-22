Gabriel: Türkiye ile birlikte meydan okumalara karşı çıkabiliriz

Gabriel, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Bakanlık'taki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bu ziyaretin son derece önemli bir dönemde gerçekleştiğine dikkati çeken Gabriel, "Sayın Dışişleri Bakanı'nın (Hakan Fidan) ifade ettiği gibi karşımızda ciddi meydan okumalar var. Jeopolitik süreçler neticesinde önümüzde ciddi sorunlar bulunuyor. Görüşmemiz sırasında çok net olarak stratejik ve ortak çıkarları ilgilendiren konuları ele aldık. Tabii ki komşu ülkeler ve NATO üyeleri, paydaşı olarak Türkiye ve Bulgaristan her şeyden önce Karadeniz bölgesinde güvenliğin tesis edilmesi ve korunması için sorumlu bulunmakta." ifadesini kullandı.

Gabriel, Türkiye'nin AB üyelik sürecine ilişkin, "Türkiye, AB üyelik sürecinde. Bulgaristan da üye olarak Ankara'nın Avrupa yolundaki bu girişimini desteklemektedir." dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan'a teşekkür ettiğini ve birlikte çalışacaklarını aktaran Gabriel, Türkiye ve Avrupa yolundan bahsederken yapılanların daha görünür hale gelmesi ve daha iyi tanıtılması gerektiğine işaret etti.

Gabriel, Avrupa misyonu kapsamında çok güzel çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, müspet örnekleri ve başarılı öyküleri ön plana çıkaracaklarını kaydetti.

Bulgaristan ve Türkiye olarak sadece vatandaşlar için görülen başarılar olmaması gerektiğini vurgulayan Gabriel, Avrupa'ya da bütün dünyaya da bu başarıların ulaşması gerektiğini ifade etti.

Gabriel, iki ülke arasındaki işbirliğine değinerek Türkiye ve Bulgaristan'ın "gelecekteki meydan okumalara karşı çıkabilecek durumda" olduğunu söyledi.

Türkiye-Bulgaristan ilişkisinin karşılıklı saygı temelinde yürüdüğünün altını çizen Gabriel, görüşmenin stratejik alanlarda işbirliği imkanları açısından önemli olduğunu vurguladı.

Gabriel, Türkiye-Bulgaristan sınırının güvenliğinin korunması, enerji güvenliğinin sağlanması ve ekonomi gibi alanlarda işbirliğini geliştirmek istediklerini dile getirerek "Bulgaristan ve Türkiye yenilikçi ülkeler ve yetenekli insanlara sahipler." diye konuştu.

Türkiye'nin soydaşlarına ilgi gösterdiğini ve işbirliğinin bu alanda gelişeceğini aktaran Gabriel, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki işbirliğinde insani temasların çok önemli olduğunu ve bunun yerini hiçbir şeyin alamayacağını vurguladı.

Gabriel, iki ülke için çaba gerektiren konular bulunduğuna işaret ederek bunların, Türkiye ve Bulgaristan arasında güzel bir işbirliğiyle iki ülke, vatandaşları ve bölge için fırsata dönüştürülebileceğini söyledi.

Düzensiz göçle ilgili herhangi bir ilave tedbir alınıp alınmayacağına dair soruya Gabriel, Fidan ile görüşmesinde bu konuya da büyük önem verdiklerini belirterek "Bu, Bulgaristan için öncelikli bir alan. Özellikle bizim Şengen bölgesine dahil olma konusunda önceliğimizdir. Türkiye için de önceliktir çünkü bu konuda anahtar, paydaş konumdadır. Sadece Bulgaristan'ın değil, AB'nin önemli paydaşıdır." ifadelerini kullandı.

Gabriel, Ankara'nın bu konuda çok ciddi çaba harcadığına ve büyük ölçüde düzensiz göçmenin sınırı geçmesini engellediğine işaret ederek bunun takdir edileceğini düşündüğünü ve AB'nin de bu konuda Türkiye'ye destek vereceğini belirtti.

Ülkesinin her düzeyde Türkiye ile çok iyi bir işbirliği içinde olduğunun altını çizen Gabriel, bu işbirliğinin her şeyden önce güvene dayandığını ve karar alarak mevcut durumlara çözüm üretildiğini söyledi.

Gabriel, bugünkü verimli işbirliği için Fidan'a teşekkür ederek "Her bir müspet netice düzensiz göçmenle mücadeledeki bizim için ve AB için de bir önceliktir." dedi.