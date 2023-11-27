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Politika

Gazze için yoğun diplomasi! Başkan Erdoğan, Pedro Sanchez ve Muhammed Muizzu ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze için kalıcı ateşkes ile kalıcı barış çabaları ele alındı. Öte yandan Başkan Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile de Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüştü.

27 Kasım 2023 Pazartesi 18:49 - Güncelleme:
Gazze için yoğun diplomasi! Başkan Erdoğan, Pedro Sanchez ve Muhammed Muizzu ile görüştü
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Görüşmede, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşması için atılması gereken adımlar ve kalıcı ateşkes ile kalıcı barış çabaları ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, İspanya hükümetinin İsrail'in Filistinlilere yönelik gayrimeşru saldırılarına karşı sergilediği duruşun ve Filistin'in tanınmasına yönelik açıklamalarının kıymetli olduğunu ifade etti.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin bölgede kalıcı barışı sağlayıcı, garantörlük dahil her türlü sorumluluğu almaya ve İspanya ile bölge barışı için birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

BAŞKAN ERDOĞAN MUİZZU İLE BİR ARAYA GELDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüştü.

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