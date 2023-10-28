İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana en şiddetli hava saldırılarını düzenliyor.

GAZZE'DE İLETİŞİM TAMAMEN KOPTU



Filistin Telekomünikasyon Şirketi, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çok yoğun saldırıları nedeniyle sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu.

Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Son bir saatteki yoğun bombardıman, Gazze'yi dış dünyaya bağlayan tüm uluslararası kanalları yok etti." denildi.

Açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ile olan hatlar, kuleler ve ağlar üzerindeki yoğun bombardımanı sırasında sabit hat, kablosuz ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesintiye uğradığı kaydedildi.

Filistin'de hizmet veren Ooredoo telekomünikasyon şirketi de cuma akşamı itibarıyla Gazze Şeridi'nde cep telefonu hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu.

Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı kaynaklarına göre, Gazze Şeridi'nden gelen hizmetlerde nedeni bilinmeyen ani bir duraklama yaşandı.

Dijital haklar, siber güvenlik ve internet yönetimi hakkında veri toplayan küresel internet takip firması Netblocks, sosyal medya platformu X'ten TSİ 19.33'te yaptığı paylaşımda, İsrail'in saldırıları sırasında Gazze Şeridi'nde hizmet veren son büyük telekomünikasyon firması Paltel'de ciddi bağlantı kaybı görüldüğünü teyit etti.

ALTUN: İSRAİL'İ ŞİDDETLE KINIYORUZ



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, İsrail'in yaptıklarının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Filistinlilerin temel hak ve özgürlüklerini çiğneyen İsrail'i şiddetle kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İsrail sivilleri korumakla ya da temel insan haklarına saygı göstermekle ilgilenmediğini bir kez daha gösteriyor. Gazze'de sabit hat, mobil telefon ve internet iletişiminin tamamen kesilmesi kabul edilemez. Bu, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının son aşamasıdır.

İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana kuşatma altında tuttuğu Gazze'ye yönelik yoğun hava saldırılarını sürdürürken, eş zamanlı olarak en temel insan hak ve değerlerine yönelik açık bir saldırı daha yapmakta, iletişim ve haberleşme kanallarını kesmektedir.

İsrail'in Gazze'yi dış dünyaya bağlayan tüm uluslararası iletişim kanallarını engellemeyi amaçlayan karartma uygulaması, açıkça savaş suçu işleme niyetini göstermektedir. Bu, İsrail'in sivillerin hayatlarını mahvettiğine dair çirkin gerçeği gizleme girişimidir.

Batı'nın bu saldırı karşısında tepkisizliği, onları da bu suça ortak etmektedir. Gazze'deki insanların hukukunun pervasızca hiçe sayılması ve topluca cezalandırılmaları savunulamaz bir durumdur.

İsrail'in ayrım gözetmeksizin ve herhangi bir bedel ödemeksizin gerçekleştirdiği saldırıların kısıtlanmasına karşı çıkanlar, durdukları yeri sorgulamalıdırlar. Bu korkunç günlerde takındıkları tavrın tarihlerine kalıcı bir leke olarak geçeceğinin farkına varmalıdırlar.

Filistinlilerin temel hak ve özgürlüklerini çiğneyen İsrail'i şiddetle kınıyoruz. Bu vahşet derhal son bulmalıdır. Bu vahşeti destekleyen "büyük güçler" ise bundan böyle insan haklarından, temel hak ve özgürlüklerden bahsedemezler.