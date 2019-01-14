'Gelin bu oyunu birlikte bozalım'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sakarya başkan adayları tanıtım toplantısında konuştu. İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları: “Aday toplantımızın partimiz ve Sakaryamız için hayırlara vesile olmasını Allha’tan diliyorum. 2 dönem Serdivan Belediye başkanlığı, 2 dönemdir de Sakarya Belediye Başkanlığı yapan Zeki Toçoğlu kardeşimize şükranlarımı sunuyorum. Büyükşehir ve ilçelerde partimizi temsil edecek belediye başkan adaylarımıza muvaffakiyetler diliyorum.”

LİSTELERE DİKKAT

“31 Mart’taki seçimlerde AK Parti teşkilatlarına çok büyük iş düşüyor. Sadece seçmen kütüklerini sağlam şekilde takip ettiğimizde yapacak çok işimiz olduğu ortaya çıkıyor. Askıya çıkan seçmen kütüklerini incelediğimizde AK Parti üyelerinde 504 bininin burada kayıtlarının olmadığını gördük. Bir önceki seçime göre ilçe değiştiren 1,5 milyon kişi içinden 222 bini AK Parti üyesi. Bu seçimde 1 milyon gencimiz ilk defa oy kullanacak. Bu rakamlar Sakarya’da da şu şekilde; ilk defa oy kullanacak genç sayısı 12 binden fazla. Bir önceki seçime göre yeni gelen seçmen sayısı 16 bin 500 civarında. Bir önceki seçimde oy kullanıp da listelerde olmayan sayısı 11 bin 500’e yakın. Üyemiz olup da seçmen kaydı bulunmayan 6 binin üzerinde.”

SEÇMEN UYARISI

‘Bunlar çok ciddi rakamlar. Listelerdeki bu farklılıklardaki doğru şekilde takip edip gereken işlemleri yaparsak milletimiz gönlünde gereken yere sahip olabiliriz. Seçmen kütüklerinde isimlerinde isimleri yer almayanları bulup kayıtlarını yaptıracaksınız. Adres değiştirerek ilinize, ilçenize gelen üyelerle hemen irtibatta bulunacaksınız. Biz gittiğimiz her yerde eserlerimizle konuşuruz. CHP laf. Birileri gibi iftiranın, yalanın, çirkefliğin gölgesine sığınmıyor, yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı paylaşıyoruz.

Bugün Karasu’da dev bir tesisin temellerini attık. Bay Kemal inşallah izlemiştir, izlememişse akşam haberlerinde izlesin. Hep söylüyorum, kale içeriden fethedilir. Yani, bir teşkilatın kadınların ayaktaysa, yoldaysa, kapı kapı dolaşıp toplumun hanımlarıyla el ele oluyorsa, bu teşkilat iktidardır.”

GEREKEN DERSİ VERİN

“Ben, CHP’ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum; gelin bu oyunu bozun. Cumhur İttifakı var, karşısında da zillet, illet ittifakı var. Bunlara gereken dersi vermemiz lazım. TOKİ aracılığıyla 7 bin 362 konutu sahiplerine teslim ettik. Bölünmüş yol uzunluğunu 401 km’ye çıkardık. Karasu Limanı’nı işletmeye açtık. Demiryolu projemiz devam ediyor. Sakarya’da 2 baraj, 1 gölet inşa ettik. 3 baraj ve 5 gölet de inşa ediliyor. Çiftçilerimize 1,5 milyar tutarında tarımsal destek verdik. Sakaryalı kardeşlerimizin 14 seçimde olduğu gibi 31 Mart’ta da hizmete devam diyerek, gönül belediyeciliğine destek vereceklerine inanıyorum.”