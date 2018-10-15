Geriye umutları ve eşyaları kaldı

İzmir Menderes’te 6’sı çocuk 22 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği korkunç kazaya ilişkin 3’ü Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında kamyon sürücüsü Mustafa Yılmaz’ın da olduğu öğrenildi. Önceki gün Yunanistan’ın Samos Adası’na gitmek üzere yola çıkan düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu Değirmençayı Deresi yatağına uçtu.

CAN YELEKLERİ SAÇILDI

Düşerek ters dönen kamyonun kasasında bulunan 22 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, yaralanan 13 düzensiz göçmen ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza sonrası hurdaya dönen, büyük bir bariyer parçasını da beraberinde sürükleyen kamyon, ekipler tarafından vinç yardımıyla kaldırılarak yediemin deposuna getirildi. Hurdaya dönen araçta can yelekleri ve çocuklara ait olduğu düşünülen çikolatalar dikkat çekti.

BRANDAYLA ÖRTMÜŞ

Öte yandan ölüm yolculuğunun görüntüleri de ortaya çıktı. Kazadan dakikalar önce güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde mültecilerin içerisinde bulunduğu kamyon kasasının üzerinin brandayla kapalı olduğu belirlendi. Kazadan kısa bir süre öncesine ait olan görüntülerde kamyon şoförünün hızla ilerlediği ortaya çıktı.