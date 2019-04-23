'Gizli kapaklı hiçbir şey kalmamalı'
MHP Lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şehit cenazesinde uğradığı saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Devlet Bahçeli: Hiç kimse olayların gizli faili ve azmettiricisi olarak partimizi ve dava arkadaşlarımızı göstermeye kalkışmamalıdır. Gizli kapaklı hiçbir şey kalmamalıdır. Provokasyon varsa, oyun varsa, tuzak varsa, organize bir tertip ve tezgah kurulmuşsa mutlaka deşifre edilip sonuçlar milletimizle paylaşılmalıdır. Kışkırtılan ve kutuplaşmayla birlikte yaygınlık kazanan gerginlik süreci tehlikeli bir noktaya gelmiştir.Meydana gelen zincirleme olaylar CHP´nin öz eleştiri yapmasını zorunlu hale getirmiştir. Türk milletinin, CHP ile PKK´nın kurduğu tuzağa düşmeyeceğine, birliğini ve beraberliğini bozmayacağına yürekten inanıyorum.
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