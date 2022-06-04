Başkan Erdoğan'ın "Sınır ötesi operasyona destek verecek misin?" sorusuna "Devlet sınır ötesi operasyon yapmalıdır" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP medyası manşetten gözdağı verdi, bedel ödetmekle tehdit etti.

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, Terör örgütü PKK/YPG yanlısı yayınlar yapan HDP'nin yandaş gazetesi Yeni Yaşam, dün "Her desteğin bir bedeli var" manşetiyle, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıktan tehdit etti. "İktidara sert sözler söyleyip Kürtlere saldırı söz konusu olunca hizaya giren CHP'ye tepki" üst başlığı kullanılan haberde, 'Kürt yurttaşların Kılıçdaroğlu'nun tutumuna" tepki gösterdiği öne sürüldü. Haberde görüşlerine yer verilen HDP Sözcüsü Ebru Günday, CHP'yi iktidarın yedeğine düşüp iktidarın gölgesinde siyaset yapmakla suçladı.

HDP Dış İlişkiler Komisyonu Eşsözcüsü Hişyar Özsoy ise, Kılıçdaroğlu'na "Erdoğan'ın arkasına kurşun asker gibi dizilmeyin" dedi. Başkan Erdoğan'ın grup toplantısında sorduğu "Türkiye'nin PKK/YPG'ye karşı yürüttüğü sınır ötesi harekatları destekliyor mu, desteklemiyor mu?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Devlet sınır ötesi operasyon yapar" diyerek 'kısmi destek' vermişti.

KUZEY-DOĞU SURİYE GELDİ

Öte yandan terör örgütü PKK/YPG'nin denetimindeki bölgeler ve TSK'nın yaptığı başarılı operasyonlarla özgürleştirdiği alanlar örgüt medyasınca "Rojava" olarak nitelendirildi. Haberde, bu bölge için "Kuzey-Doğu Suriye" nitelemesinin yapılması dikkat çekti.