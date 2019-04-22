Gözler Yüksek Seçim Kurulu’nda

İstanbul seçimleriyle ilgili itiraz sürecinin tamamlanmasıyla birlikte olağanüstü itiraz yolunu kullanarak Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK), “tam kanunsuzluk” başvurusunda bulunan AK Parti’nin sunduğu belgeler, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü tarafından dijital ortama aktarılarak kayda geçirildi. AK Parti’nin, belgelerin dijital ortama aktarılması işleminin hızlı gerçekleştirilmesi için belgelerin dijitallerini de teslim ettiği belirtildi.

BELGELER İNCELENİYOR

AK Parti’nin Kurul’a sunduğu üç valiz belgeyle ilgili öncelikle bir “ön inceleme” gerçekleştiriliyor. Söz konusu ön inceleme tamamlandıktan sonra Kurul’un, başvuruları gündeme alacağı belirtiliyor. YSK’nın, AK Parti tarafından yapılan hem İstanbul, hem de Büyükçekmece seçimlerinin iptaline ve seçimlerin yenilenmesine yönelik başvurusu ile MHP’nin İstanbul ve Maltepe başvurularını birlikte karara bağlaması bekleniyor. YSK’nın bugün, AK Parti’nin yanı sıra, aynı zamanda MHP’nin de yaptığı olağanüstü itiraz başvurularını görüşmeye başlaması bekleniyor. Kurul’un ilk görüşmesinde kararın çıkma olasılığının çok düşük olduğuna işaret edilirken, AK Parti’nin başvurusunda dile getirdiği iddiaların somut verilere dayanıp dayanmadığının ayrı ayrı ele alınıp görüşüleceği ve bu nedenle görüşmelerin zaman alabileceği ifade ediliyor. AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel’in ilk toplantıda, partisinin talebiyle ilgili bir sunum yapacağı belirtiliyor.

SEÇİMİN SONUCUNA ETKİ

YSK, AK Parti’nin itirazında belirttiği iddialara ilişkin belgeleri tek tek incelerken, diğer taraftan da özellikle “seçimin sonucunu etkileyebilecek” nitelikteki iddiaları detaylı şekilde araştıracak. AK Parti’nin, özellikle 19 bini bulan “hükümlü ve kısıtlı”nın oy kullandığı yönündeki iddiası, seçim sonucunu etkileyebilecek nitelik taşıyor. Dolayısıyla YSK’nın, listeleri verilmiş olan hükümlü ve kısıtlıların gerçekten oy kullanıp kullanmadığına baktırması ve kullandıysa bu sayının seçimin sonucunu değiştirecek bir oranda olup olmadığına bakması gerekiyor. Belirli bir oranına bakıldığında seçimin sonucunu etkileyecek bir tablonun görülmesi durumunda da seçimin iptaline karar vermesi gerekiyor.