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Gri listeden hain eksildi

Adıyaman’da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda iki terörist ölü ele geçirildi.

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Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kömür beldesi ile Kaş köyü arasındaki bölgede teröristlerle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada bir terörist öldürüldü. Hainlerden birinin, İçişleri Bakanlığının Aranan Terörist Listesi’nde gri kategoride yer alan ve örgütün sözde bölge sorumlusu olan “Zülfikar” kod adlı Yusuf Tunç olduğu belirlendi. Teröristin annesi Şehriban Tunç da Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığında terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmış, evinde yapılan aramada Yusuf Tunç’un yazdığı mektup bulunmuştu.      

Şehitlerin intikamı alındı 

Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da 14 Ağustos’ta Kömür beldesi bölgesinde bir mermer ocağına yapılan saldırıyı ve 16 Ağustos’ta yine aynı bölgede el yapımı patlayıcıyla yapılan eylemi gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensubu iki teröristin jandarma timlerince gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildiği belirtilerek, “Şehitlerimizin kanı yerde kalmamış, intikamı alınmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” ifadelerine yer verildi. Sözkonusu saldırılarda dört askerimiz şehit olmuş, iki askerimiz yaralanmıştı. 

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