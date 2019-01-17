ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından Kızılcahamam’da düzenlenen Kültür ve Gençlik Politikaları Kurultayı’nın kapanış programına katılan Bilal Erdoğan, burada açıklamalarda bulundu. Son günlerde İngiltere parlamentosunda yaşanan sürece dikkat çeken Erdoğan “Avrupa’da liderlik kalibresinde kimse yok. Ne İngiltere’de, ne Almanya’da, ne de Fransa’da var. Biz, tarihin böyle bir dönüm noktasında önümüzde güçlü bir liderimiz olduğu için şanslıyız” ifadelerini kullandı.

GEREK KALMAYACAK

Müslümanların Kur-an’a ve Peygamber’in sünnetine uygun şekilde yaşaması gerektiğine vurgu yapan Erdoğan, “Bizler Müslümanca yaşamak zorundayız. Müslüman gibi yaşarsak, o zaman kimseye bir şey anlatmamıza gerek kalmayacak” diye konuştu. İmam hatiplilerin, Osmanlı Türkçe’sini okuyabilmesi gerektiğini ancak gündeme geldiğinde bazı kesimlerce eleştirileceğine söyleyen Erdoğan “Size ‘gerici, yobaz’ diyecekler. Onlara artık verecek cevabımız var. 16 yıl önce biraz daha zorlanabilirdik ama ben şunu söylüyorum; İmam hatiplilere ya da bugün ülkeyi yönetenlere ‘gerici’ diyenler, ortaya ne koydu da ilerici oldu? 1950’lerde yerli uçağımızın, arabamızın üretildiğini ve engellendiğini biliyoruz. İlerici geçinenler siz neredeydiniz? Siz aya çıktınız da, birileri sizin paçanıza mı yapıştı? Türkiye’nin dünya çapında büyük projeleri yapabiliyor olması ve yerli teknolojide de büyük hamlelere imza atabiliyor olması, bize gerici diyenlere verilecek en büyük cevaptır” dedi.