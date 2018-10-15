Güneysu’da ‘Başkan’ turizmi 

Son yıllarda yapılan turizm yatırımlarıyla ilçede, yurt içi ve yurt dışından turistler ağırlanmaya başlandı. Başkan Erdoğan’ın memleketini görmek isteyenler, Güneysu’ya gelerek, Arapdüzü Doğa Parkı, Handüzü Yaylası ve Kıbledağı Dua Tepesi’ni geziyor. Ziyaret edilen yerler arasında Erdoğan’ın Merkez Mahallesi’ndeki 2 katlı ahşap- taş karışımı yöre mimarisini yansıtan evi de bulunuyor. Ziyaretçiler, evin fotoğrafını çekip ‘selfie’ yapıyor. Turistler, en fazla ilgiyi ise Başkan Erdoğan tarafından bin 160 rakımlı Kıbledağı zirvesinde 3 yıl önce açılan ve senenin büyük bölümü sis bulutuyla kaplı Dua Tepe’deki camiye gösteriyor. Cami, Erdoğan’ın isteği üzerine, Üsküdar Şemsi Paşa Camii’nin benzeri olarak inşa edilmişti.