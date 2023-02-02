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Politika

Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze: Türkiye'nin başında çok iyi bir liderleri var

Kış Tatbikatı-2023 Seçkin Gözlemci Günü'nde konuşan Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze, 'Komşu ülke halkına söylemek istiyorum ki onların başında çok iyi bir liderleri var, çok tecrübeli lider ve çok güçlü ordu garantisiyle milleti korumak için çalışıyor' dedi.

AA2 Şubat 2023 Perşembe 14:46 - Güncelleme:
Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze: Türkiye'nin başında çok iyi bir liderleri var
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Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan ilişkilerinin daha da güçlendiğini belirtti.

Bakan Burchuladze, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kars'ta düzenlediği Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı "Kış Tatbikatı-2023"ün seçkin gözlemci gününde yaptığı konuşmada, tatbikatın başarıyla gerçekleştirilmesinde emeği olanlara ve katılımcı 17 ülkenin personeline teşekkür etti.

Tatbikatın öneminden bahseden Burchuladze, şöyle konuştu:

"Sayın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sözlerini tekrarlamak istiyorum. Biz dost ve kardeş ülkeler, tatbikatları birisiyle savaşmak için değil kendi ülkelerimizi korumak için icra ediyoruz. Komşu ülke halkına söylemek istiyorum ki onların başında çok iyi bir liderleri var, çok tecrübeli lider ve çok güçlü ordu garantisiyle milleti korumak için çalışıyor. Bir dahaki kış tatbikatının seçkin gözlemci faaliyetleri ve bu tatbikata katılan 17 ülke askeri personeline başarı diliyorum. Bizim üçlü ilişkilerimiz, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan ilişkileri daha da güçleniyor ve eminim ki birçok faaliyeti beraber icra edeceğiz."

Burchuladze, başarılı tatbikat için askeri personeli tebrik etti.

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