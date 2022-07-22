Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni Ukrayna, Rusya tarafları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla İstanbul'da yapıldı.

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin belge, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalandı.

BM Genel Sekreteri Guterres, İmza Töreninde konuşma yaptı.

"DÜNYANIN BUNA HER ZAMANKİNDEN FAZLA İHTİYACI VAR"

Bugün Karadeniz'de bir umut ışığı olduğunu ifade eden Guterres, "Dünyanın buna her zamankinden fazla ihtiyacı var. Türkiye Cumhuriyeti, sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sürecin her aşaması sizin ısrarlı yaklaşımınız sayesinde oldu. Çok teşekkür ederim. Rusya Federasyonu ve Ukrayna temsilcilerine hitaben söylüyorum böyle bir girişimin yolunu açtınız. Bu arada bu görüşmelerde insanlığın faydası herkes için önemliydi. Burada dünyanın her kesimine odaklandık. Bu anlaşma aslında bütün dünya için imzalanıyor." dedi.

Türkiye'nin çözüm çabaları sonuç verdi, tahıl krizi aşılıyor. Rusya ve Ukrayna tarafları, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nı İstanbul'da imzaladı.

Anlaşma ile Ukrayna'nın Karadeniz limanlarının tahıl ihracatı için yeniden açılması bekleniyor.