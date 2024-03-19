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Politika

Guterres'ten 'Arakan' uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar'ın Arakan kentinde artan çatışmalara karşı uyarıda bulundu.

AA19 Mart 2024 Salı 17:45 - Güncelleme:
Guterres'ten 'Arakan' uyarısı
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BM Sözcülük Ofisi, Myanmar'daki gelişmeler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Buna göre Guterres, Myanmar'da kötüleşen durum ve artan çatışmadan endişe duyduğunu bildirdi.

Şiddetin her türünü kınayan Guterres, siviller ve insani yardım çalışanlarının korunması gerektiğinin altını çizdi.

Guterres, Arakan'da artan çatışmanın daha fazla insanı yerinden ettiği ve ayrımcılığı tetiklediğini belirterek tüm taraflara itidal çağrısında bulundu.

Myanmar ordusunun hava saldırıları karşısında "alarma geçtiğini" aktaran Guterres, aynı zamanda gençlerin zorla alıkonulmasına ilişkin raporlardan endişe duyduğunu ifade etti.

Guterres, bölgesel ve uluslararası toplumun Myanmar krizini göz ardı etmemesi gerektiğini belirterek sorumlulukların paylaşılmasının önem taşıdığına işaret etti.

BM'nin Myanmar'da kalmaya ve yardım sağlamaya devam edeceğinin altını çizen Guterres, aynı zamanda sürdürülebilir barış için tüm bölgesel aktörlerle iş birliği yürütmeye devam edeceklerini bildirdi.

- Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar'da 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından ordu, 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Ordu yönetimine karşı demokrasi taraftarları, ülkede gösteriler düzenlemeye başlamış, ordunun göstericiler üzerine ateş açması sonucu onlarca kişi tutuklanmış, yaralanmış veya hayatını kaybetmişti.

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