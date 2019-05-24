Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Osman Torun Camii açılış töreninde konuştu.

23 Haziran'daki seçimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Bu sandığın hakkını vereceğiz, hırsızlara bu işi bırakmayacağız. Gece gündüz çalışarak inşallah bu işin hakkını verelim diyorum ve ülkemizde demokrasi zaferiyle bu işi noktalayalım." dedi.

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