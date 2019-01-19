Hain generalin odasından ‘Türkiye’yi bölme planı’ çıktı 

FETÖ’nün darbe girişimini organize eden sözde “yurtta sulh konseyi” üyesi eski tuğamiral Sinan Sürer’in odasında ele geçirilen dokümanlarda, Türkiye’yi iç savaşa sürükleyecek ve bölünmesine neden olacak plan tespit edildi. 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin bastırılmasının ardından olay yeri inceleme ekiplerince Sürer’in Genelkurmay Başkanlığındaki odasında bulunan materyallerin konulduğu koli, sanığın yargılandığı Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin talebi üzerine 1 Kasım 2018’de açılarak incelendi. İncelemenin ardından 22 Aralık 2018’de 17. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen belgelerdeki planda, Türkiye’deki siyasi tablonun analizi yapıldıktan sonra partilerin oy dağılımı, etnik gruplar, kaos çıkarılması öngörülen şehirlerin özellikleri, muhalefet partilerine ilişkin tespitlerin yanı sıra Türkiye’nin Katar ile ilişkileri de değerlendiriliyor.

GENEL SEÇİMLER

Darbe girişiminden önce hazırlandığı anlaşılan planda, “Türkiye Genel Seçimleri” başlıklı bölümde, siyasi partilerin 2015’te yapılan 7 Haziran seçimlerinde alabilecekleri oy oranı tahminlerine yer veriliyor. Seçimlere müdahale edilmediği takdirde AK Parti’nin yüzde 47, CHP’nin ise yüzde 24 oy alabileceği, HDP’nin de baraj altında kalabileceği belirtilen planda, şunlar kaydediliyor: “Ancak HDP ile temasa geçilirse ve vaziyetleri düzeltilebilirse barajı aşabilirler. Türkiye’nin güneyinde istikrarsızlığı sağlamak için Alevilerden faydalanılabilir. Bu durum Erdoğan’ın hazırladığı, iç dengeleri kendi lehine çevirmek için değişiklikler yaptığı hükümet gücünü yüzde 50 ile sarsacaktır.”

SİLAHLI MÜCADELE

Alevilerin desteklenmesi için çok çalışılması gerektiği ifade edilen planda, “Aleviler, içlerinde bir ya da iki grup hariç olmak üzere silahlı mücadeleye yöneltilmemelidir. Aleviler, vandalizm şeklindeki eylemler ve uzun süreli eylemlerde çok faydalıdırlar.” iddiasına yer veriliyor. Planda, Güneydoğu Anadolu’da halk isyanı çıkarılarak, bölgenin Türkiye’den koparılmasının sağlanması, küçük, dar bölge yönetim şekillerine geçilebileceği kaydediliyor.