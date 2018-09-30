Hainler için son 83 dava

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016’da Türkiye’yi kana buladı. Hainlerin gerçekleştirdiği kalkışmada 253 kişi şehit düştü. Savaş uçaklarıyla bomba yağdıran, tekbir getirenlere kurşun sıkan vatan hainlerinin hak ettikleri cezaları almalarına son 83 dava kaldı.

FETÖ’den temizlenen Türk yargısın ardından savcılar hızla harekete geçerek delilerin ışığında iddianamelerini hazırladı. FETÖ/PDY’ye yönelik cumhuriyet başsavcılıkları tarafından 100 binin üzerinde soruşturma yürütüldü. Ardından mahkemelerce açılan davaların yüzde 71’i 2 yıl 2 ay 14 günde sonlandırıldı. Soruşturmaların tamamlanmasından sonra darbecilerin hâkim karşısına çıkarılması amacıyla açılan 289 davadan bugüne kadar 206’sı karara bağlandı.

BİN 761 ÖMÜR BOYU HAPİS

Tamamlanan davalarda bin 761’i ömür boyu olmak üzere 2 bin 656 sanık hakkında hapis cezasına hükmedildi. Sona eren davalarda, 804 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Darbecilere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar arasında eski 55 general, 510 subay, 107 astsubay, 39 uzman çavuş, bir uzman erbaş, bir emniyet müdürü, 4 mühendis, 2 öğretmen, 2 polis de yer aldı. Eski 10 general, 270 subay, 99 astsubayın da aralarında bulunduğu sanıklardan 957’sine müebbet hapis cezası veren mahkemeler, 895 kişi için de 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına hükmetti. Kalan 83’ün davanın 10’u İstanbul, 26’sı ise Ankara’da görülüyor.