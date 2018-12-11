Hainler nefes bile alamıyor

Aralıksız düzenlenen operasyon başka PKK ve FETÖ olmak üzere terör örgütlerine nefes aldırmıyor. İçişleri Bakanlığı 3-10 Aralık’ta düzenlenen 2 bin 817 operasyonda

terör örgütlerine yardım ve yataklık eden 926 kişi terör (PYD/PKK 175, sol 9, DEAŞ 46, FETÖ 696), 3 bin 290 kişiyi uyuşturucu ve kaçakçılıktan, 187 kişiyi de düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplan 4 bin 403 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İç güvenlik operasyonlarında biri ölü, 19’u sağ, 6’sı teslim olmak üzere 26 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda 9 ilde 40 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi.

1.5 TON EROİN ELE GEÇTİ

Sığınaklarda 4 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi, 428 kilo patlayıcı, 7’si ağır ve uzun namlulu 21 silah, ile 2 bin 27 muhtelif mühimmat ele geçirildi. Uyuşturucuyla mücadele için düzenlenen 2 bin 321 operasyonda 1 ton 417 kilogram eroin, 3,71 kilogram kokain, 55,1 kilogram sentetik kannabinoid, 6,64 kilogram metamfetamin, 232 captagon, 19 bin 982 ecstacy, 985 kök kenevir bitkisi ile 268 bin 119 paket kaçak sigara ve 13 ton 872 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleriyle iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 310 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 238 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.

DÜZENSİZ GÖÇ

Ekiplerce, 503’ü denizlerde olmak üzere 4 bin 567 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan yurda girmelerine ve yurt dışına çıkmalarına aracılık eden 187 organizatör gözaltına alındı.

ÖRGÜTÜ GÖMECEĞİZ

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Kırşehir’de düzenlenen İZDES toplantısında yaz aylarına kalmadan terör örgüttünün bitirileceğini söyledi. Ersoy, şu değerlendirmelerde bulundu: “Allah’ın izniyle emniyetimizin, jandarmamızın, gerektiğinde sahil güvenliğimizin, yine sınır ötesi harekatlarda Mehmetçik’imizin iş birliği ile biz bu yaza artık terör örgütünü tarihe gömmüş bir devlet olarak halkımızın huzuruna çıkmayı hedefliyoruz. Bugün terör örgütüne katılım 2018 yılı için kuruluşundan bugüne kadarki en düşük rakamlara gelmiştir.”