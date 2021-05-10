Haksız Türkiye kararı sonrası İngiltere'den Biden'a cevap!

10 Mayıs 2021 Pazartesi 11:03 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 11:03

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarıyla ilgili olarak "soykırım" ifadesini kullanmış, bu durum Türkiye'nin büyük tepkisini çekmişti.

İngiltere'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Bakanı Simon Coveney, bu durumla ilgili İngiltere Parlamentosu'nda konuştu.

Bu konuda vekillerden gelen soruya cevap veren Coveney, "Soykırım olup olmadığı konusunda uluslararası bir fikir birliği yok. Hükümetimiz bu konuda bir pozisyon almadı ve biz bu konuda görüş verebilecek bir konumda olmadığımıza inanıyoruz. Ne Avrupa Birliği ne de Birleşmiş Milletler 1915 olayları ile ilgili bir karar almış durumda değil" dedi.

Coveney, "Hükümet 1915 yılında yaşanan olaylarda çok sayıda Ermeninin ölümünü bir trajedi olarak tanımlıyor" ifadelerini kullandı.

KARARIN PERDE ARKASI

Kremlin eski danışmanı Mikhail Delyagin ve Roma Sapienza Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fabio L. Grassi, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki gösterdi. Delyagin, 'Biden, Türkiye'nin yürütmekte olduğu bağımsız siyasetten rahatsızlığını bu kararla belirtmiş oldu.' diye konuştu.

DAYANAKLARI BAKIN NEYMİŞ?

1915 olaylarına 'soykırım' diyen ABD Başkanı Biden'ın 'hangi bilimsel kaynaklara' dayandığını sorusuna Beyaz Saray 'ABD diplomatik raporlarını' kaynak gösterdi, ayrıntı vermedi. O diplomatik raporlar yine ABD'li yetkili ve tarihçiler tarafından yalanlanmıştı.