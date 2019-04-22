'Halka güzel hizmetler yapacaksınız'

Genel Başkan Yardımcısı Usta, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın uzun yıllar belediyecilik tecrübesine sahip olduğuna vurgu yaparak, “Tecrübenizle Karatay için Konya için güzel hizmetlerde bulunacağınıza inanıyoruz. Yolunuz açık olsun. Sizlere güveniyoruz ve desteklerimiz sonuna kadar sizlerle olacak. Milletvekillerimizle ve teşkilatlarımızla birlikte Karatay’ımız ve sizin için ne gerekiyorsa hazırız” dedi. Milletvekili Ziya Altunyaldız ise, “Konya’mızın bugüne kadar belediyecilikte elde ettiği başarının üzerine yeni başarı örnekleri ekleyeceğinize ve en güzel hizmetlerle donatacağınıza inanıyoruz” diye konuştu.