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Politika

#CANLI Hassan Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkili ticarette hedef 1 milyar dolar

Tanzanya Cumhurbaşkanı Suluhu Hassan ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İkili ticaret hacmimiz 345 milyon dolar seviyesine ulaştı. Hacmimizi 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.' dedi.

18 Nisan 2024 Perşembe 18:52 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Suluhu Hassan ile ortak basın toplantısı düzenliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İlişkilerimiz kazan kazan fikriyle gün geçtikçe gelişiyor. İkili ticaret hacmimiz 345 milyon dolar seviyesine ulaştı. Hacmimizi 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanının katılımıyla yarın düzenlenecek Türkiye-Tanzanya İş Forumu bu açıdan önemli olacaktır. 14 yıl sonra yapılan bu ziyaret dönüm noktası olacaktır.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Başkan Erdoğan
  • Tanzanya Cumhurbaşkanı Suluhu Hassan

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