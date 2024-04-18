CANLI Hassan Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkili ticarette hedef 1 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Suluhu Hassan ile ortak basın toplantısı düzenliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İlişkilerimiz kazan kazan fikriyle gün geçtikçe gelişiyor. İkili ticaret hacmimiz 345 milyon dolar seviyesine ulaştı. Hacmimizi 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanının katılımıyla yarın düzenlenecek Türkiye-Tanzanya İş Forumu bu açıdan önemli olacaktır. 14 yıl sonra yapılan bu ziyaret dönüm noktası olacaktır.