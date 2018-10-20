Hata payı yok

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından düzenlenen eğitim toplantısında partili kadınlara seslenen Yazıcı “Hata yapma marjımız yok diyebileceğimiz bir seçim. Çok değerli Genel Başkanımız, liderimiz burada il başkanlarına yaptığı konuşmada ifade etti. ‘Benim yakınımdır, ahbabımdır, arkadaşımdır değil. Donanımlıdır, yetkindir, birikimlidir ve güvenilir bir kişidir.’ Referanslarımızda değer hükmü biçen sözcükler bunlar olması lazım” diye konuştu.