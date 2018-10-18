Havalimanında kritik görüşme 

Saat 10:10’da başlayan görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katılırken zirve yaklaşık 40 dakika sürdü. ABD’li bakan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir araya geldi ve bu görüşme sonrası Türkiye’den ayrıldı.