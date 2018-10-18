Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Havalimanında kritik görüşme 

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını görüşmek üzere Türkiye’ye geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Moldova’ya hareketi öncesi Pompeo’yu Esenboğa Havalimanı’nda kabul etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Saat 10:10’da başlayan görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katılırken zirve yaklaşık 40 dakika sürdü. ABD’li bakan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir araya geldi ve bu görüşme sonrası Türkiye’den ayrıldı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Filmekimi´nin yeni durağı: İzmir

Filmekimi´nin yeni durağı: İzmir

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA