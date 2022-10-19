Hazımsızlıklarını gözler önüne serdiler... Yer sofrası mı, ABD masası mı?

Yuvarlak masa bileşenleri ve umudunu masaya bağlayanlar son dönemde daha bir hırçın, daha bir öfkeli... Üstelik bu öfkelerini milletin ortak değerlerini ve eserleri hedef alarak da paylaşmaya başladılar. Muhalefet cephesindeki bazı isimlerin kalpleri neden milletle birlikte çarpmıyor, sorusuna yanıt arıyoruz. Zira yer sofrasını hor gören zihniyet, ABD masasında yer almaktan gayet mutlu görünüyor.



Nedendir bilinmez memleketin kalkınma hamlelerini bir türlü sevemediler. Dünya takdir etti, gıptayla baktı. Onlar milleti de bu milletin evlatlarının yaptıklarını da hor gördüler.

DÜNYANIN EN DOĞRU İŞİNİ YAPSALAR DA ALKIŞLAMAYIZ

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay mecliste aslında zihniyetlerini ortaya koyan sözleri söyleyivermişti; "Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa, bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok"

Milleti aşağılamaktan asla geri durmayan bir diğer isim ise Ayşenur Arslan'da kafayı yer sofrasına takmıştı. Nasıl bir bağ kurdu bilinmez "Böyle bir toplumdan siz bilim falan beklemeyin" dedi.

Milletin yer sofrasını aşağılayan zihniyet, ABD masasında oturup, pozlar vermeyi ise başarı saydı. Bodrum'daki İP ve CHP'li kurmaylarla ABD Büyükelçisi Jeff Flake ile yan yana oturduğu fotoğraf anlamak isteyene birçok mesaj veriyor aslında.

Kılıçdaroğlu'nun ardından ABD'ye giden heyetin başındaki ismin İP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan'ın ABD masasında olması tesadüf mü?

Milletin dertleriyle dertlenemeyenler, eser, proje üretemeyenler sırtını millete yaslamak yerine milletin evlatlarının yaptıklarını kötüleme karalama yarışına giriyor.

Öyle bir zihniyet ki tüm dünyanın satın almak için sıraya girdiği, başarılarıyla manşetlerden düşmeyen İHA ve SİHA'lara dil uzatmaya kadar geldi konu...

"İHA VE SIHALARLA ILGILI ONLARDA DA DIŞA BAĞIMLIYIZ BIZ ÜRETMIYORUZ KI?"

İşin acı tarafı milli görüşün temsilcisi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yıllar önce böyle söylüyordu. Bugün geldiğimiz noktadaysa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı savunma sanayisine yeterli desteği vermemekle suçluyor.

Üzüm üzüme baka baka mı kararıyor bilinmez, Karamollaoğlu bile CHP kurmaylarının söylemlerinden etkileniyor belli ki. Onlar öfkeleniyor. Bu milletin evlatları Kızılelma İnsansız Jet ile cevap veriyor.

Erdoğan düşmanlığıyla gözü kararmış olanlar cephesi az da değil aslında. Örneğin gazeteci Can Ataklı nefret yüklü bir dil kullanıyor. Son olarak 29 Ekim'de banttan inecek olan TOGG'u hedef aldı.

Oysa TOGG için elini taşın altına koyan babayiğitler belli. Defalarca törenlerde kürsüdeydiler. Üstelik çalışmaları 76 farklı ülkeden 2.5 milyondan fazla kişi canlı izledi.

Ayrıca TOGG'u n yönetim şeması da gayet şeffaf Ataklı'nın öfkesinin sebebi ne gerçekten anlamak güç... Ancak onlar ne derse desin TOGG kervanı yollarda ve onu gören vatandaşın sevinci heyecanı da ortada.

Deniz topu üreten mühendisin gözyaşlarıyla "tenis topudur o" diye dalga geçenler, dolar bir gecede 18 liradan 11 liraya düşünce yüzü asılanlar.

Bu zihniyetin kalbi gerçekten milletle birlikte mi çarpıyor. Takdir milletin ama kimileri laf üretiyor, kimileri iş...

Yerli otomobil intihar olur diyenlere inat seri üretim başlıyor. TOGG 29 Ekim'de milletle buluşuyor...

Star Gazetesi