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Politika

Hazırlıklar tamamlandı: MHP'de kurultay heyecanı

MHP'de 14. Olağan Büyük Kurultay'ın heyecanı yaşanıyor. MHP, yarın yapılacak kurultay için hazırlıklarını tamamladı. Kurultayda, Genel Başkan ve yönetim kurulu seçilecek.

16 Mart 2024 Cumartesi 07:47 - Güncelleme:
Hazırlıklar tamamlandı: MHP'de kurultay heyecanı
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MHP'de yarın Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek 14. Olağan Büyük Kurultay'ın heyecanı yaşanıyor. 31 Mart'taki yerel seçimlere yönelik saha çalışmalarını devam ettiren MHP, kurultay için de hazırlıklarını yaptı. Parti, 27 Eylül'de ilçe kongrelerini, 18 Kasım'da ise il kongrelerini tamamladı. Slogan ve teması "Ülke için var olduk, bir ülküye yâr olduk. Ülkeye sevda, ülküye yemin" ve "Ülkümüz ömür boyu candan öte" şeklinde belirlenen kurultay toy ve şölen havasında geçecek. Kurultayda, Genel Başkan ile birlikte 75 üyeden oluşan Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 9 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu (MDK), 25 yedek MYK ve 5 yedek MDK üyesi seçilecek. Kurultayın ardından MYK içinden 15 üyenin yer aldığı Başkanlık Divanı oluşturulacak.

BAHÇELİ'DEN TEŞEKKÜR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kurultay öncesindeki MYK ve MDK toplantılarında, bir önceki kurultayın ardından "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" ve "2024'e Doğru, Diyar Diyar Anadolu" temalı programları değerlendirmişti. Bahçeli, MYK ve MDK üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür etmişti.

'YÜREĞİNİ HAZIRLA ŞİMDİ ŞAFAK SÖKÜYOR'

Kurultay için hazırlanan reklam filminde, "Ülke için var olduk, bir ülküye yâr olduk. Ne vazgeçtik ne döndük inandığımız yoldan. Dinle şehitlerini sana neler söylüyor. Yüreğini hazırla şimdi şafak söküyor" ifadeleri yer aldı.

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