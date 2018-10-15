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HDP Eş Genel Başkanı Temelli CHP’yle iş birliği sinyali verdi

HDP Eşbaşkanı Temelli, 24 Haziran’da CHP’yle yaptıkları iş birliğini işaret ederek, “Bütün farklılıklarımızla artık yan yana gelmemiz gerek” dedi.

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HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, yerel seçimlere ilişkin Van’da yaptığı açıklamada, CHP’yle işbirliği sinyali verdi.

Temelli, “Güç birliği önemlidir. Tüm muhalefet partilerine çağrımız bu yöndedir. Bütün partilerin kendi siyasi anlayışı vardır ama geldiğimiz noktada bu ülkenin gerçekleri, bütün farklılıklarımızla artık yan yana gelmemize işaret ediyor” dedi. Temelli şunları söyledi: “24 Haziran’da topyekun muhalefet olarak eksikliklerimizden, stratejilerimizdeki hatalardan dolayı eğer 2. tura bırakamamışsak şimdi gelin bu yerel seçimlerde 2. tur anlayışıyla harekete geçelim ve seçimlerden sonra da ülkenin demokratikleşmesi konusunda güçlü adımlar atalım.”  

(Akşam)

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