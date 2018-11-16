HDP provokasyonuna Soylu’dan tokat gibi cevap

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2019 yılı bütçe görüşmeleri sırasında tartışma yaşandı. HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay’ın, «Doğu ve Güneydoğu›daki operasyonlar işgaldir» demesi üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, «Ne işgalinden bahsediyorsun sen?» diyerek tepki gösterdi Günay›ın konuşmasında, Afrin ile ilgili “işgal” kelimesini kullanması gerginliği artırdı. Daha önceki konuşmalar sırasında da “Muhalifleri öldürdünüz” denildiğini anımsatan Soylu, “Böyle bir ifade kullanamazsınız. Terör örgütünün sözcülüğünü yapmayın burada” dedi.

HADLERİNİ BİLDİRDİ

HDP’li Günay, Soylu’ya, “Bana parmak sallama, tehdit mi ediyorsun beni? Ben yasamayım. Neyi nasıl söyleyeceğimizi bilecek durumdayız” karşılığını verdi. Soylu’nun da “Buraya provokatör olarak gelmişsin” dediği Günay, “Bana bunu söyleyemezsin” ifadesini kullandı.

MİLLETE SAYGILI OLUN

Soylu, “Şehit veren, gazileri olan bir İçişleri Bakanı olarak söylerim. Bu ülkenin bir ferdi olarak derim. Millete saygılı olun. ‘Muhalifleri öldürdünüz, işgal’ diyeceksiniz... Neyin işgaliymiş? Hangi ülkeden bahsediyorsunuz? Hangi işgalden bahsediyorsunuz? 14 yaşındaki çocuklara Karayılan’ın nasıl tecavüz ettiğinden bahsedin. Öldürülen öğretmenlerden, işçilerden bahsedin. Gelip bakan buraya oturacak, istediğinizi söyleyeceksiniz. Elimiz kolumuz bağlı mı geldik?” dedi.

SÖZÜMÜZÜN ARKASINDAYIZ

Soylu, kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesiyle ilgili, “Polislerle ilgili biz 3600 konusunda söz verdik, bunu en kısa zamanda yerine getireceğiz. Bu bir sözdür. Bu sözün arkasındayız” ifadelerini kullandı.