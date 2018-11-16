HDP provokasyonuna Soylu’dan tokat gibi cevap
Meclis’te TSK’ya “işgalci” diyen HDP’li vekillere haddini bildiren İçişleri Bakanı Soylu, “Hangi işgalden bahsediyorsunuz? Öldürülen öğretmenlerden, işçilerden bahsedin. Provokatörlük yapmayın” dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2019 yılı bütçe görüşmeleri sırasında tartışma yaşandı. HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay’ın, «Doğu ve Güneydoğu›daki operasyonlar işgaldir» demesi üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, «Ne işgalinden bahsediyorsun sen?» diyerek tepki gösterdi Günay›ın konuşmasında, Afrin ile ilgili “işgal” kelimesini kullanması gerginliği artırdı. Daha önceki konuşmalar sırasında da “Muhalifleri öldürdünüz” denildiğini anımsatan Soylu, “Böyle bir ifade kullanamazsınız. Terör örgütünün sözcülüğünü yapmayın burada” dedi.
HADLERİNİ BİLDİRDİ
HDP’li Günay, Soylu’ya, “Bana parmak sallama, tehdit mi ediyorsun beni? Ben yasamayım. Neyi nasıl söyleyeceğimizi bilecek durumdayız” karşılığını verdi. Soylu’nun da “Buraya provokatör olarak gelmişsin” dediği Günay, “Bana bunu söyleyemezsin” ifadesini kullandı.
MİLLETE SAYGILI OLUN
Soylu, “Şehit veren, gazileri olan bir İçişleri Bakanı olarak söylerim. Bu ülkenin bir ferdi olarak derim. Millete saygılı olun. ‘Muhalifleri öldürdünüz, işgal’ diyeceksiniz... Neyin işgaliymiş? Hangi ülkeden bahsediyorsunuz? Hangi işgalden bahsediyorsunuz? 14 yaşındaki çocuklara Karayılan’ın nasıl tecavüz ettiğinden bahsedin. Öldürülen öğretmenlerden, işçilerden bahsedin. Gelip bakan buraya oturacak, istediğinizi söyleyeceksiniz. Elimiz kolumuz bağlı mı geldik?” dedi.
SÖZÜMÜZÜN ARKASINDAYIZ
Soylu, kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesiyle ilgili, “Polislerle ilgili biz 3600 konusunda söz verdik, bunu en kısa zamanda yerine getireceğiz. Bu bir sözdür. Bu sözün arkasındayız” ifadelerini kullandı.
SOYLU: 62 BİN 730 FETÖ OPERASYONU YAPILDI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2019 yılı sunumunu yaptı. PKK’ya yönelik olarak bu yıl toplam 87 bin 838 operasyon yaptıklarını belirten Soylu, “Bu operasyonlarda toplam bin 289 teröristi etkisiz hale getirdik. Son 2 yılda kırsalda yapılan operasyonlarımızı yüzde 173 oranında arttırdık” dedi.
95 RAKAMINA DÜŞTÜ
Soylu, “Kurduğumuz saha baskısıyla geçen yıl 965 olan silahlı saldırı eylem sayısı bu yıl 677’ye, mayın ve EYP eylemleri ise 250’den 148’e düşmüştür. Yurt içindeki terörist sayısı da 2016’daki 2 bin 475-2 bin 780 bandından yüzde 69 azalışla bu yıl 755-876 bandına oturmuştur. Örgüte katılım son 30 yılın en düşük seviyesine ulaşmış, 2015’deki 3 bin 881 seviyesinden bu yıl için 95 rakamına düşmüştür” ifadesini kullandı.
İKNA ÇALIŞMALARI
“Önemli bir mücadele aracımız da örgüt mensuplarına yönelik ikna çalışmalarımızdır” diyen Bakan Soylu şunları söyledi: “2017 yılında 380, 2018 yılında da şu ana kadar 343 örgüt mensubu teslim olmuştur. Bunların geçen yıl 136’sı, bu yıl da 146’sı aileler ile görüşülerek yapılan ikna çalışmaları neticesinde gerçekleşmiştir. Bu yıl iç güvenlik harekatında 141 şehit verdik. Bunların 25 tanesi sivil, 49’u TSK mensubu, 39’u jandarma, 6 tanesi polis, 22 tanesi güvenlik korucusudur.”
101’İ GÖREVDEN ALINDI
Soylu, “10 il, 69 ilçe, 22 belde belediye başkanı olmak üzere toplam 101 belediye başkanını görevden aldık. Bunların 94’ü PKK, 7’si FETÖ iltisaklıydı. Aynı şekilde terör örgütü ile iltisakı sabit bulunan 402 muhtar; terör örgütü iltisakı ve kaçakçılık, uyuşturucu ticareti gibi suçlara karıştığı değerlendirilen 635 güvenlik korucusu da görevden uzaklaştırılmıştır” dedi.
SINIR GÜVENLİĞİ
Sınır güvenlik yolları projesinin yüzde 76’sının tamamlandığını vurgulayan Soylu, “Sahil güvenlik komutanlığının SGRS Projesi ile sınır güvenlik alt yapımıza denizlerimizi de entegre ediyoruz, yüzde 90’ı bitti. Bu sistemlerin tüm fazları bittiğinde artık sınırlarımızdan kuş uçurtmayacağız” diye konuştu.
Soylu, “Halen 11 bin 624 bekçimiz görev başındadır. 7 bin 21 bekçimizin alım süreçleri devam etmekte, 10 bin kadro ise ihdas edilmiştir. Nihai hedefimiz ise 30 bin rakamına ulaşmaktır. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının parmak izi sistemlerini de karşılıklı sorgulamaya açarak 745 olayı aydınlattık” şeklinde konuştu.
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