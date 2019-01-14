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'HDP ile ittifak milli görevimiz'

CHP ile terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin ittifakı gün geçtikçe ortaya çıkmaya devam ediyor.

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Daha önce ‘birlikte iyi salladık’ sözleriyle açığa çıkan ittifak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerel seçimler öncesi HDP’li isimlerle görüşmesi ile de iyice ayyuka çıktı. Son olarak CHP PM üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan skandal sözler sarf etti. 

BUNLARI DESTEKLEMEK GEREKİR 

Bir televizyon kuruluşunun konuğu olan CHP PM üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, HDP ile ittifak yapmanın ‘milli bir görev ve milli politika olduğunu’ söyledi. CHP’li Kılıçaslan konuşmasına şöyle devam etti: “Meşru zeminde herkesin politika yapmasını sağlamak bizim görevimizdir. Sorunun şiddetsiz çözümünden yana olan unsurların önünü açmak zorundayız. Onları barışçıl çözümler için zorlamamız önlerini açmamız desteklememiz gerekiyor. Bu bizim milli görevimiz. Milli olmak böyle bir şey. Milli olmak HDP ile ittifak yapmaktır.”

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