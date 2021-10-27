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Politika

HDP'li Pervin Buldan tezkereye yanlışlıkla 'evet' dedi!

TSK'nın Suriye ve Irak'taki görev süresini iki yıl uzatacak tezkere TBMM Genel Kurulunda düzenlenen oylama ile kabul edildi. Tezkereye CHP ile birlikte karşı çıkan HDP'nin Eş Başkanı Pervin Buldan, oylamada yanlışlıkla 'evet' oyu verdi.

27 Ekim 2021 Çarşamba 07:42 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 07:42
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye ve Irak'taki görev süresini iki yıl uzatacak tezkere TBMM Genel Kurulunda düzenlenen oylama ile kabul edildi.

Tezkereye; AK Parti, MHP, İYİ Parti 'Evet' oyu verdi.

Günlerdir 'Hayır' oyu kullanacaklarını vurgulayan ve muhalefete de açık çağrıda bulunan HDP, tezkereye hayır diyen partiler arasında yer aldı. HDP'nin çağrısını cevapsız bırakmayan CHP de tezkere için hayır oyu kullandı.

Tezkereye CHP ile birlikte karşı çıkan HDP'nin Eş Başkanı Pervin Buldan ise oylamada yanlışlıkla 'evet' oyu verdi. Meclis'teki HDP ve CHP'liler şoka girdi.

HDP'liler, Buldan'ın elini indirerek müdahalede bulundu. O anlar Meclis kameralarına yansıdı.

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