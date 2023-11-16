HDP'li Temelli'den TSK'ya alçak iftira!

HEDEP Muş Milletvekili Sezai Temelli, Milli Savunma Bakanlığı bütçesi görüşülürken büyük bir skandala imza atarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonlarına "sınır ötesi işgal girişimi" ithamında bulundu.

Konuşmasında, TSK'nın Suriye'nin kuzeyinde icra ettiği terörle mücadele faaliyetlerini "işgal" olarak niteleyen ve TSK'nın silah envanteriyle ilgili iddialarda bulunan Temelli'ye, AK Parti ve MHP milletvekilleri tepki gösterdi.

Komisyon Başkanı Mehmet Muş, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hem kendi anayasasından hem de uluslararası hukuktan doğan meşru haklarını kullandığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin, TBMM'nin görevlendirmesinin ardından tezkerelerle meşru haklarını kullandığının altını çizen Muş, "Bunu da uluslararası hukuktan aldığı güçle yapıyor. Türkiye, sınırlarında ne DEAŞ ne de PKK ve YPG istiyor. Türkiye'nin güneyi, Suriye'nin kuzeyinde bir DEAŞ terör örgütü vardı. Oradaki insanlar yerlerinden edildi ve emperyalist ABD tarafından silahlandırılan PKK, YPG'ye teslim edildi. Türkiye de DEAŞ'ı oradan püskürttükten sonra aynı müdahaleyi PKK, YPG terör örgütlerine de yapmaktadır." diye konuştu.

Muş, Temelli'nin TSK'nın silah kullanımıyla ilgili iddialarına tepki göstererek, "Kaynağı belirsiz, televizyonda birisi bir şey söyledi diye bunun üzerinden topyekun bir şekilde TSK'yı ya da ülkemizi töhmet altında bırakacak ifadelerden lütfen sakınalım. Sayın Temelli siz bir akademisyensiniz, dolayısıyla referans kaynaklarınızın ayaklarının yere basması gerekir." dedi.