HDP’li vekilden küstah tehdit
Fransa’da çıkan olayları işaret eden HDP’li Murat Çepni, Meclis Kürsüsünde tehditler savurarak yeni ‘Gezi’ olaylarının yolda olduğunu söyledi.
Türkiye bir yandan ekonomik saldırılara karşı mücadele verirken bir yandan da Avrupa destekli terör örgütlerine karşı operasyonlara hazırlanıyor.
KORKUN YENİ GEZİ’LER YOLDA
Tüm bu tehditlerin yaşandığı dönemde bir de HDP’nin küstah tehditleri ortaya çıktı. HDP İzmir Milletvekili Çepni, Paris’te çıkan olayları işaret ederek yeni Gezi olaylarının çıkabileceğini söyledi. HDP’li vekil, “Fransa’daki sarı yeleklilerin eylemine bakıp, Gezi’yi hatırlayıp gezicilere saldırmanız tam olarak bundandır. Evet, Gezi isyanı sizin bu politikalarınıza karşı çıkmıştı ve yeni Geziler yoldadır, korkmaya devam edin” ifadelerini kullandı.
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