HDP'nin ittifak ortağı Akşener'den akla ziyan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün müjdeleri ile devreye alınan Karadeniz gazından muhalefet bir hayli rahatsız oldu.

Meral Akşener, Karadeniz'de keşfedilen ve karaya çıkarılan 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervini hedef aldı. İktidarın yalan söylediğini söyleyen Akşener, "İnşallah Putin'den yapılan bir kıyak değildir." ifadelerini kullandı.

Akşener açıklamasında şunları söyledi:

'Eğer Karadeniz gazının Türkiye'ye gelip evlere verildiği konusu gerçekse çok mutlu oluruz. Gerçekten çok mutlu oluruz. Türkiye'nin önemli bir meselesinin hallolduğunu düşünüp biz iktidara geldiğimizde de bunu devam ettiririz. Dolayısıyla mutlu oluruz. Ama inşallah Putin'in BOTAŞ'ın borçlarını ertelemesinden kaynaklanan yine Putin'den yapılan bir kıyak değildir. Çünkü birçok şey yalan çıktığı için hafif bir şüpheye doğru gidiyor insan devamlı aldatılınca ama umuyorum, diliyorum Karadeniz gazıdır. Biz de onun devamını sağlayacağız daha geniş olarak"