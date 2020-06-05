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Politika

HDP'ye yakınlığıyla bilinen derneğin yöneticisi uyuşturucudan tutuklandı

Van'da HDP ve DBP yöneticileri ile terör örgütü PKK/KCK'nın sözde 'yasama meclisi' olarak kabul edilen Demokratik Toplum Kongresi (DTK) üyelerinin katıldığı kongrede Van Dil Kültür ve Sanat Araştırmaları Derneği (DİSA-DER) başkanlığına seçilen C.A'nın aracında 1 kilogram 990 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

AA05 Haziran 2020 Cuma 23:35 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 23:35
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Valilikten yapılan açıklamada, Gevaş ilçesinde uyuşturucuyla mücadele çalışması yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balaban Yol Kontrol Noktası'nda şüphe üzerine C.A. yönetimindeki araç durduruldu.

Aramada, aracın motor aksamında zulalanmış 1 kilogram 990 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yapılan araştırmada, C.A'nın 25 Eylül 2019'da HDP'li belediye başkanları, HDP ve DBP yöneticileri, DTK üyelerinin katıldığı kongrede, Van Dil Kültür ve Sanat Araştırmaları Derneği (DİSA-DER) birinci olağanüstü kongresinde yönetim kurulu başkanlığına seçildiği, C.A'nın dernek tüzel kişiliğini ve başkanlığını uyuşturucu ticaretini gizlemek için kullandığı belirlenmiştir. C.A'nın ayrıca hakkında 9 ayrı suçtan kaydının olduğu, terör örgütüne üyelik ve uyuşturucu suçlarından hakkında işlem yapıldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda C.A'nın dernek başkanlığını yaptığı DİSA-DER isimli dernekte adli makamlardan alınan karara istinaden 5 Haziran 2020 tarihinde arama yapılmış, bölücü terör örgütünü öven mahiyette 8 kitap ele geçirilmiştir."

Açıklamada, C.A'nın tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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