HDP'ye yakınlığıyla bilinen derneğin yöneticisi uyuşturucudan tutuklandı

AA 05 Haziran 2020 Cuma 23:35 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 23:35

Valilikten yapılan açıklamada, Gevaş ilçesinde uyuşturucuyla mücadele çalışması yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balaban Yol Kontrol Noktası'nda şüphe üzerine C.A. yönetimindeki araç durduruldu.

Aramada, aracın motor aksamında zulalanmış 1 kilogram 990 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yapılan araştırmada, C.A'nın 25 Eylül 2019'da HDP'li belediye başkanları, HDP ve DBP yöneticileri, DTK üyelerinin katıldığı kongrede, Van Dil Kültür ve Sanat Araştırmaları Derneği (DİSA-DER) birinci olağanüstü kongresinde yönetim kurulu başkanlığına seçildiği, C.A'nın dernek tüzel kişiliğini ve başkanlığını uyuşturucu ticaretini gizlemek için kullandığı belirlenmiştir. C.A'nın ayrıca hakkında 9 ayrı suçtan kaydının olduğu, terör örgütüne üyelik ve uyuşturucu suçlarından hakkında işlem yapıldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda C.A'nın dernek başkanlığını yaptığı DİSA-DER isimli dernekte adli makamlardan alınan karara istinaden 5 Haziran 2020 tarihinde arama yapılmış, bölücü terör örgütünü öven mahiyette 8 kitap ele geçirilmiştir."

Açıklamada, C.A'nın tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.