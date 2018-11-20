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Hedef adaya göre oy verecek seçmen 

Aday adaylığı başvurularını alan ve temayül yoklamasını gerçekleştiren AK Parti seçim stratejisi için yol haritasını çıkardı. AK Parti’de yeni hedef anketlerden çıkan “adaya göre oy vereceğini” söyleyen seçmen kitlesi olacak.

  • ŞERİFE GÜZEL / ANKARA
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AK Parti içi temayül yoklamalarını tamamlayarak aday adaylarını netleştirme yolunda önemli aşama kaydeden AK Parti’de şimdi sıra aday adaylarıyla yapılacak mülakatlara geldi. Parti yönetimi, aday adaylarıyla yüz yüze görüşmenin yanı sıra öne çıkan isimler üzerindeki kamuoyu algısı da değerlendirilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, aday gösterilecek isimlerin toplumun beğenisini kazanmış, tepki çekmeyen isimler olmasına özen gösterilmesi yönündeki talimatları doğrultusunda aday gösterilecek isimlerle ilgili titiz bir eleme süreci işletilecek. 

SEÇMENE KULAK VERDİ 

Partinin bu süreçte bölgese ve  Türkiye genelinde yaptırdığı kamuoyu anketlerinde öne çıkan detay, parti yönetiminin dikkatini çekti. Buna göre kamuoyu araştırmalarında öne çıkan ve AK Partili seçmen olmasına rağmen “oyunu adaya göre vereceğini” söyleyen kesim üzerinde duruluyor. Araştırmalarda AK Parti seçmeni içinde yüzde 20’ye yakın bir kesiminin bu görüşü dile getirmesi üzerinde değerlendirme yapan parti yönetimi, bu nedenle aday gösterilecek isimlerin önemine işaret ediyor. Kamuoyu desteğini alabilecek, toplumun sevdiği isimlerin aday olarak AK Parti listelerinde olması gerektiği görüşü, parti kurmaylarınca dile getiriliyor. Bu nedenle, geçmişinden bu yana partili olup olmamasına bakılmaksızın toplum desteği bulunabilecek isimlerin listelerde yer alması konusunda detaylı bir çalışma ağırlıklı olarak sürdürülüyor. 

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