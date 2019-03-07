'Hedef yeniden yeşil Bursa'

Bursa’da son 16 ayda ulaşımdan çevreye, altyapıdan spora kadar her alanda önemli yatırımları hayata geçiren AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan’ı ve adayı Alinur Aktaş, tamamladıkları proje çalışmalarını Star’a anlattı. Her türlü konuyu vatandaşlarla görüştüklerini ifade eden Aktaş “Bir şehir tasavvuru oluşturduk. Çünkü biliyoruz ki Bursa bir cihan imparatorluğunun kurulduğu bir şehir. Bursa’nın geçirdiği süreçleri, geldiği noktayı, bugüne kadar sağladığı başarıyı inceledik ve bir yol haritası belirledik. Konularımızı altı başlıkta, Ulaşım trafik, Kentleşme ve çevre, Turizm, Yerel ekonomik hayat, Sosyal hayat ve eğitim, Kültür sanat ve spor olarak belirledik” diye konuştu.

BÜYÜK PAY ULAŞIMA

Dünyanın tüm gelişmiş şehirlerinin en önemli ve çözümü için en fazla para harcanan sorununun trafik ve ulaşım olduğunu hatırlatan Aktaş, bu gerekçeden hareketle yatırımlarda büyük payını ulaşıma ayıracaklarını vurguladı. Bursa’nın 2035 yılını hedef alan ulaşım master planını hazırladıklarını ve iki yıl sonra Bursa’da ulaşımın sorun olarak gündeme gelmeyeceğini hedef aldıklarını dile getiren Başkan Aktaş, tek tek araç sayımları yapılarak hazırlanan planın Büyükşehir Belediye Meclisi’nden de oy birliği ile geçtiğini hatırlattı. Mevcut raylı sistem hatları hakkında bilgi veren Başkan Aktaş, 17.8 kilometrelik 20 istasyonlu Emek Arabayatağı hattında günlük 104 bin ve 30.9 kilometrelik 32 istasyonlu Kestel Üniversite hattında da günlük 180 bin olmak üzere günlük toplam 284 bin yolcu taşıdıklarını belirtti.

AĞLARLA ÖRÜLECEK

Yeni yapılacak hatlarla ilgili bilgi veren Başkan Aktaş, sinyalizasyon optimizasyonu çalışmalarının başladığını ve bu çalışma tamamlandığında sefer sıklığının iki dakikaya ineceğini kaydetti. Sadece bu düzenleme ile birlikte yeni bir hat yapmadan 284 bin olan günlük yolcu sayısının 2020 Temmuz ayında 460 bine çıkaracaklarını ifade eden Başkan Aktaş “Bunun yanında yarım kalan Terminal hattı var. Müstakil olan bu hattı mevcut hatta entegre ediyoruz. Terminal – Kent Meydanı raylı sistem hattımız 8.2 kilometre ve 11 istasyonu var. Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi ve gereken ne ise yapılacak dedi. Bunun yanında bin 355 yataklı şehir hastanemiz geliyor. Yine Yüksek Hızlı Tren Bursa’mızla buluşuyor. Trenin Bursa’daki bitiş noktasını göze alıp, halkımızın tamamen raylı sistemle hızlı trene ulaşımı temin için planlamamızı yaptık” ifadelerini kullandı.

MİLLET BAHÇESİ PROJESİ