'Hedef yeniden yeşil Bursa'
Başkan Aktaş “Bursa’nın geçirdiği süreçleri, geldiği noktayı, bugüne kadar sağladığı başarıyı inceledik ve bir yol haritası belirledik. 20 yılda yapılan 54 kilometrelik raylı sistemi, 114 kilometreye çıkaracağız” dedi.
- MUAMMER BAŞKAN
Bursa’da son 16 ayda ulaşımdan çevreye, altyapıdan spora kadar her alanda önemli yatırımları hayata geçiren AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan’ı ve adayı Alinur Aktaş, tamamladıkları proje çalışmalarını Star’a anlattı. Her türlü konuyu vatandaşlarla görüştüklerini ifade eden Aktaş “Bir şehir tasavvuru oluşturduk. Çünkü biliyoruz ki Bursa bir cihan imparatorluğunun kurulduğu bir şehir. Bursa’nın geçirdiği süreçleri, geldiği noktayı, bugüne kadar sağladığı başarıyı inceledik ve bir yol haritası belirledik. Konularımızı altı başlıkta, Ulaşım trafik, Kentleşme ve çevre, Turizm, Yerel ekonomik hayat, Sosyal hayat ve eğitim, Kültür sanat ve spor olarak belirledik” diye konuştu.
BÜYÜK PAY ULAŞIMA
Dünyanın tüm gelişmiş şehirlerinin en önemli ve çözümü için en fazla para harcanan sorununun trafik ve ulaşım olduğunu hatırlatan Aktaş, bu gerekçeden hareketle yatırımlarda büyük payını ulaşıma ayıracaklarını vurguladı. Bursa’nın 2035 yılını hedef alan ulaşım master planını hazırladıklarını ve iki yıl sonra Bursa’da ulaşımın sorun olarak gündeme gelmeyeceğini hedef aldıklarını dile getiren Başkan Aktaş, tek tek araç sayımları yapılarak hazırlanan planın Büyükşehir Belediye Meclisi’nden de oy birliği ile geçtiğini hatırlattı. Mevcut raylı sistem hatları hakkında bilgi veren Başkan Aktaş, 17.8 kilometrelik 20 istasyonlu Emek Arabayatağı hattında günlük 104 bin ve 30.9 kilometrelik 32 istasyonlu Kestel Üniversite hattında da günlük 180 bin olmak üzere günlük toplam 284 bin yolcu taşıdıklarını belirtti.
AĞLARLA ÖRÜLECEK
Yeni yapılacak hatlarla ilgili bilgi veren Başkan Aktaş, sinyalizasyon optimizasyonu çalışmalarının başladığını ve bu çalışma tamamlandığında sefer sıklığının iki dakikaya ineceğini kaydetti. Sadece bu düzenleme ile birlikte yeni bir hat yapmadan 284 bin olan günlük yolcu sayısının 2020 Temmuz ayında 460 bine çıkaracaklarını ifade eden Başkan Aktaş “Bunun yanında yarım kalan Terminal hattı var. Müstakil olan bu hattı mevcut hatta entegre ediyoruz. Terminal – Kent Meydanı raylı sistem hattımız 8.2 kilometre ve 11 istasyonu var. Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi ve gereken ne ise yapılacak dedi. Bunun yanında bin 355 yataklı şehir hastanemiz geliyor. Yine Yüksek Hızlı Tren Bursa’mızla buluşuyor. Trenin Bursa’daki bitiş noktasını göze alıp, halkımızın tamamen raylı sistemle hızlı trene ulaşımı temin için planlamamızı yaptık” ifadelerini kullandı.
MİLLET BAHÇESİ PROJESİ
Kentleşme ve çevre başlığı altında en fazla önem verdikleri konuların başında ‘Yeniden Yeşil Bursa’ hedefi olduğunu dile getiren Aktaş, 40 dönümlük Atatürk Stadyumu’nun yanında Ürünlü’de 70 futbol sahası büyüklüğündeki 500 dönüm alanın da millet bahçesi olarak Bursa’ya kazandırılacağını açıkladı. Başkan Aktaş, Terminalin arkasına yapılacak 86 dönümlük Çeltik Tematik Çiçek ve Su Parkı, 200 dönümlük Gökdere Çocuk Aktivite Köyü ve Trafik Eğitim Merkezi, 225 dönümlük Vakıfköy Kent parkı ve 93 dönümlük Demirtaş Barajı Eğlence Parkı ve Mesire alanı ile Bursa’nın yeniden yeşille bulaşacağını belirtti. Hamitler Katı Atık Depolama sahasının botanik parka dönüştürüleceğini de kaydeden Aktaş, kent merkezinde bulunan hurdacıların da şehir dışına taşınacağını açıkladı. Başkan Aktaş, Mudanya şehir stadının olduğu alana uygulanacak altı otopark üstü yaşam alanı projesinin 33 farklı mahallede hayata geçirileceğine değindi.
GÜZELYALI VE KUMKAYA MARİNALARI
MARİNALAR YAPILACAK
Türkiye’nin 2023 hedefinde 50 milyar dolar olan turizm pastasının 70 milyar dolar olarak revize edildiğini hatırlatan Aktaş, sahip olduğu tarihi kültürel ve doğal değerlerle Bursa’nın bu pastadan ciddi bir pay alabileceğini kaydetti. Başkan Aktaş “Mudanya Güzelyalı ve Kumyaka marinaları oluşturacağız. Mudanya’nın saklı cenneti Tirilye’yi tekrar ayağa kaldırmamız gerek. Gölyazı ciddi bir turizm markası olacak. Dağyenice’yi yakın zamanda yatırımcısıyla buluşturacağız. 500 dönümlük bu alan, günübirlik karavancıların misafir olacağı, doğayla uyumlu alanlarıyla Bursa’nın vazgeçilmezleri arasına girecek. Uludağ’ın 4 mevsim cazibe merkezi olması için orada günübirlik tesislerle ilgili projemizi tamamladık ve bakanlığa teslim ettik. Otoparkı, kafeteryası, camisi, eğlence merkezi ve restoranına kadar her türlü hizmeti vatandaşlarımız burada alabilecek” dedi.
ULAŞIM ÇALIŞMALARI
KAVŞAKLAR TRAFİĞİ RAHATLATACAK
Başkan Aktaş, seçim sonrası ilk olarak işe Acemler’den başlayacaklarını vurguladı. Direksiyonel kavşak uygulaması ile trafiğe önemli bir rahatlama getireceklerini dile getiren Aktaş, İzmir Ankara yolunun her iki yönüne yapılacak yan yollar, Hayran Cadde’nin duble yola çıkarılması, bölgeye yapılacak bin araçlık otopark ile Acemler’in nefes alacağını açıkladı. Çevre yolunun Soğanlı bölgesine her iki yönlü dönüş kolları yapılacağını belirten Aktaş, Adliye Kavşağı, Balıklıdere üzerine yapılacak ve Değirmenönü ile Otosansit’i birbirine bağlayacak köprü, Özlüce bölgesini direkt otobana ve şehir hastanesine bağlayacak yeni yollarla ulaşımın artık sorun olmaktan çıkacağını vurguladı.
GÜRSU’DAN ÇALI’YA METRO
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa mitinginde sözünü verdiği Gürsu Çalı arası 28.2 kilometrelik yeni metro hattının detaylarını da paylaşan Aktaş “Gürsu’dan başlayıp tamamı yer altından olacak hattımız Çalı’ya kadar uzanacak. Demirtaş’tan başlayıp FSM’den geçen ve Çalı’ya kadar devam eden 20.2 kilometre ve 17 istasyonluyeni hattımız da 104 bin yolcu taşıma kapasitene sahip olacak. Bunun yanında BTSO’nun özel olarak ilgilendiği TEKNOSOB bizim yük akımız. Görükle’deki hattımızın Kızılcıklı ve Başköy’esağlıklı şekilde ulaşımı kaçınılmaz bir gerçek. Bunun için de 6 kilometre uzunluğunda ve altı istasyondan oluşan yeni bir hattımız var. 54 kilometre olan mevcut hattımızı 60 kilometre ilave ile 114 kilometreye çıkarıyoruz” dedi.
LOJİSTİK ÜS OLACAK
Başkan Aktaş, Bursa’nın lojistik üssü olması yolunda her türlü desteği vereceklerini, Dağ bölgesine hayvan pazarı ve et kombinası kuracaklarını ve Orhaneli Karıncalı’da da jeotermal sera projesinihayata geçireceklerini belirtti. İpekyolu film festivali Kültür, sanat ve sporda değerlerine sahip bir Bursa hedefiyle yola çıktıklarını kaydeden Başkan Aktaş, açık hava tiyatrosunun yenileceğini, İpekyolu film festivalinin de yaklaşık 10 yıl aradan sonra yeniden başlatılacağını müjdeledi. Uyumayan kütüphane uygulaması ile gençlerin daha güvenli ortamda bir araya gelip ders çalışabileceğini vurgulayan Aktaş, sokakları canlı mutlu şehir Bursa hedefiyle de gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak amacıyla e-spor merkezi kuracaklarını belirtti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.